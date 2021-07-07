‘Esnafımızın kökleşmiş sorunlarını var’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, esnafların kökleşmiş sorunları olduğunu dile getirerek odasına kayıtlı esnafların yaşadığı sorunları projeleriyle çözeceklerini söyledi.

“SORUNLARI ÇÖZECEK PROJELER HAZIRLIYORUZ”

Salih Satıcı; “Adaylığımızı açıkladıktan sonra Elazığ’da görev yapan kurum müdürlerine ve esnaf ziyaretlerine başladık. Esnaflarımızın sorunlarını dinliyoruz, sorunları çözecek projeler hazırlıyoruz”.

“ESNAFIMIZ KREDİLERİ ÖDEMEKTE ÇOK SIKINTI YAŞIYOR”

Satıcı; “İlimizde deprem yaşandı ardından pandemi süreci yaşanıyor. Esnafımız deprem sonrası aldığı kredileri ödemekte çok büyük sıkıntı yaşıyor. Piyasada bir döndü yok, sıcak para akışı yok. Esnaflarımız bu konuda çok şikayetçi. Kırtasiyeci esnaflarımız çok mağdur. Pandemi sürecinde okullar kapalı olduğu için esnaflarımız sıkıntı yaşadı. Esnaflarımızın sorunları var ama çözülmeyecek sorunlar değil.

“ULUSAL MARKETLERE TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR”

Ulusal marketlerin esnafları çok mağdur ettiğini dile getiren Başkan Adayı Salih Satıcı; Ulusal marketler, marketse market ürünleri satması gerekiyor. Ulusal marketler her türlü ürünü satıyor. Bu marketlerle ilgili acilen bir tedbir alınması gerekmektedir. Bu marketlere Devletimiz tarafından bir yaptırım uygulaması lazım. Siyasi kanadın bu sorunla ilgili esnafları duyması gerekmektedir. Ulusal marketler küçük esnafımızı bitirme noktasına getirdi”.

“VATANDAŞLARIMIZ KURBANLARINI KASAPLARIMIZA KESTİRSİN”

Salih Satıcı; “Kurban bayramında vatandaşlarımız mutlaka kurbanlarını kasaplarımıza kestirsinler yoksa istenmeyen kazalar oluyor. İlimizin kasapları mesleklerinde çok iyiler. Kasaplarımız bayram sonrası 1-2 ay iş konusunda etkilenecektir”.

“ESNAFIMIZIN KÖKLEŞMİŞ SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Esnaflarımızın kökleşmiş sorunlar var. Biz öncelikle bu sorunlarla başlayacağız. Yakın zamanda projelerimizi açıklamayacağız. Biz, esnaflarımızın sorunları çözmek için geliyoruz. Biz sadece koltukta oturum gelen esnafa kağıt verip 400 TL almaya gelmiyoruz. Biz şimdiye kadar gelmiş düzeni değiştirmeye geliyoruz. Biz tüketen değil üreten oda yapısı kurmak istiyoruz”.

“HER SEKTÖRÜN TEMSİLCİSİ OLACAK”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Bizim odamıza kayıtlı esnaflarımızın sektör temsilcileri olacak. Bizde 40 yakın esnaf kolu var. Temsilcilerimiz kendi sektörlerinin sorunları ilgilenecek ve bizlere iletecek. Bizlerde esnaflarımızın sorunları çözmek için koşacağız”.

“TÜM ADAYLAR CANLI YAYINA ÇIKALIM”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Uzun yıllardır oda başkanlığı yapan başkanlar tekrar aday olmayı düşünüyorlarsa sormak istiyorum şimdiye kadar esnafa ne yaptınız? Bunu bende soruyorum, esnaflarımızda soruyor. Şimdiye kadar bizlerin karşısına aday çıkmadı ama çıkacaktır, ben kendilerine şunu teklif ediyorum hepimiz çıkalım canlı yayına bir açık oturum yapalım. Esnaflarımıza projelerimizi açıklayalım. Esnafımız hatıra oy vermesin, projelere oy versin. Esnaflarımızın sorunları bundan dolayı çözülmüyor. Canlı yayında konuşalım esnaflarımızda izlesin kime güveniyorsa onunla yol yürüsün” dedi.