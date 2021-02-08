Elazığ Petrolcüler Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, dernekleri hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz; “Esnafımız pandemi nedeniyle iş yapamaz duruma geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize ziyaret gerçekleştirdi. Kendilerine Elazığ’a gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. Esnafımızın kullandığı faizli krediler altı ay ertelendi. Ama ilimiz deprem nedeniyle faizsiz kredi kullandı. Cumhurbaşkanımızdan ricamız ilimizi de bu kapsam içine alsın. Yoksa esnafımız bu kredileri ödeyemez durumda. Pandemi esnafımızın iş yapamaz duruma getirdi. Krediler ertelenmese esnafımızın işi zor” dedi.

“FAALİYETLERİMİZE AKTİF BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAĞIZ”

ELPETDER Başkanı Ahmet Yılmaz; “Elazığ Ticaret Sanayi Odası’nda yönetim kurulu üyesiyim. ETSO’ da 7. Meslek grubu başkanıyım. Grubumuzda; Galericiler, Akaryakıtçılar ve sanayimizin belli bir kesimi bulunmaktadır. Elazığ Petrolcüler Derneği’ni (ELPETDER) yeni kurduk. Pandemi dolayısıyla toplantılarımızı gerçekleştiremedik. Eskiden kurulmuş bir derneğimiz vardı ama atıl durumdaydı ve bunun sonucu derneğimiz iptal oldu. Bizde arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamak için derneğimizi kurduk. Pandemi nedeniyle aktif şekilde faaliyetlerimize başlayamadık. Şuanda Elazığ’da 130 akaryakıt istasyonu var. Pandemi biter bitmez derneğimiz aktif şekilde faaliyetlerine başlayacak. Derneğimizi kurmamızda amacımız, sektörümüzü tek çatı altında toplamak sesimizi daha gür çıkarmaktır. Sektörle ilgili sıkıntılarımızı dile getirmek. Arkadaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalmaması için onlara yardımcı olmak için elimizden gelen yapacağız” dedi.