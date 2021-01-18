‘Esnafımızın dayanacak gücü kalmadı’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, pandemi süreci nedeniyle kapalı işletmeler nedeniyle esnafların, dayanacak gücünün kalmadığını ifade ederek gerekli tedbirlerin alınarak işletmelerin biran evvel acıkması gerektiğini ifade etti.

“İŞLETMELER NE KADAR DAHA KAPALI KALACAK”

Başkan Özdoğan, “Pandemi sürecinde aylardır kapalı olan işletmelerimiz var. Bu esnaflarımız çok zor durumda. Gelirleri olmadığı halde giderleri hala devam ediyor. Esnaflarımız bu süreçte dükkan kiralarını ödüyor ve BAĞ-KUR primlerini ödüyor. Esnafımız artık bu ödemlerini yapamaz duruma geldi. Kantincilerimiz, servisçilerimiz, kahvecilerimiz, halı sahalarımız ve lokantalarımız paket servisi dışında bir yıla yakındır kapalılar. Bu esnaflarımız bu gidişle işletmelerini tamamen kapatacaklar. Yetkililerimize buradan seslenmek istiyorum, gerekli tedbirleri alarak işletmelerimizi açın. Resmi kurumlarımız açık oradaki çalışanlarımız maaşlarını alıyor. Vatandaşlarımız kurumlara giderek tüm işlerini yapıyor. Oralarda korona virüs yokta sadece bizim işletmelerimizde mi virüs bulaşıyor. Devletimiz işletmeler ne zaman açılacak diye açıklama da yapmıyor. Bu durum esnafımızı karamsarlığa itiyor”.

“ESNAFA VERİLEN DESTEK ÇOK AZ”

Devletin basit usuldeki esnafa verdiği desteğin yeterli olmadığını dile getiren Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; “Devletimiz tarafından basit usuldeki esnafa üç bin TL vereceği destek çok az. Bu destek sadece esnafımızın üç ay BAĞ-KUR pirim ödemesi. 500 TL kira desteği çok az hangi esnafımız kira olarak 500 TL ödüyor ki. Bu oran kesinlikle çok artırtılmalıdır. Bizler için vatandaşların sağlı daha önemlidir ama bu şekil işletmeler kapatılması kesinlikle çözüm değildir. Bu gidişle birçok sektörümüz yok alma tehlikesi altındadır. Küçük esnaf diye bir şey kalmayacak. Devlet büyüklerimizden ricamız işletmelerimizi gerekli tedbirler alınarak açılmasıdır” dedi.