‘Esnafımızı daha da zor günler bekliyor’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, yeni çıkan kararla basit usul mükellefi olan esnafların, herhangi bir işyerinde veya işletmede sigortalı çalışıyorsa bakanlık görüşü doğrultusunda gelire geçiş süreci başladığını ifade ederek bu alınan karar zor durumda olan esnafları daha da zora sokacağını ifade etti.

“ESNAFIMIZ NE YAPACAK?”

Başkan Ulaş; “İlimiz esnafı deprem, pandemi ve son olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan sonra daha çok duruma düştü. Ürünlerde yaşanan fiyat artışları esnaflarımızın iş yapamaz duruma getirdi. Vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamıyor.2020 yılında yaşanan deprem sonrası yaralar sarılmadan pandemi süreci başladı esnaflarımızın işletmeleri günlerce kapalı kaldı. Bu süreçte esnafımız, bitme noktasına geldi. Devletimiz bu süreçte esnafımıza yeterli desteği vermediğini düşüyorum. Daha sonra yaşanan ekonomik sıkıntılar esnafımızı çaresizliğe itti. Sattığı ürünü yerine koyamıyor. Vatandaşlarımızın alım gücü düştüğü için alışverişlerinde kısmaya gitti. Onun için esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Son çıkan kararda esnafımızı daha zora sokacaktır”

“YENİ KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Esnafların gelire geçmesi sonrası zararları hakkında açıklamalarda bulundu.

Mitat Ulaş; “Basit usul mükellefi olup herhangi bir işyerinde sigortalı görünen esnafımızın basit usul mükellefi olarak devam etmek istiyorsa; işyerini bir emeklinin adına ya da bir başka şahsın adına kaydının yapması gerekiyor.

Esnafımız, sigortalı bulunduğu işyerinde sigortasını durdurup BAĞ-KUR’a geçişinin yapılmasına, ya da sigortalı çalışmaya devam edecekse gelire geçişinin yapması gerekiyor.

Vergi kaydı, basit usul olan mükellefler için; 26.05.2022 tarihinden itibaren tam zamanlı, kısmi zamanlı veya mevsimlik olarak herhangi bir yerde çalışmaları halinde gelire geçme işlemi uygulamasının zararları şu şekildedir;

1) İşyerini yeni bir kişi üzerine devretmeleri halinde ek bir ücret masrafı doğacak.

2) Esnaf terk işlemi yaptığı zaman deprem döneminde kullandıkları faizsiz kredileri faizlerin yüksek olduğu bu dönemde faizliye dönüştürerek mağdur olacak.

3) İş yeri ruhsatını yenilemeleri gerekecek buna bağlı olarak ek bir giderin oluşmasına sebep olacak.

4) Esnaflara sigorta üzerinde emekli olma fırsatı hakkı ortadan kalkmış olacak.

5) Bu tarihten itibaren doğacak hazine kaynaklı desteklerden esnafların yararlanamayacağı mağduriyet doğacak.

6) Bankalar üzerinde yapılacak işlemlerden zaman kaybı, gider işlemleri artacak.

7) İş yerinde kullandığı kaşe, sicil kaydı ve belgelerde değişime gidilecek.

8) Terkedecek ve kayıt yapacak olan esnaf için muhasebe giderleri zararı doğacak”.