‘Esnafımıza sahip çıkılması lazım’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Esnaflarımıza destek paketi beklerken yeni uygulamaya alınan basit usuldeki esnafların, her hangi bir işyerinde veya işletmede sigortalı çalışıyorsa gelire geçmesi kararı esnaflarımızı mağdur edeceğini ifade ederek “Doğalgaz, Elektriğe, un ve şekere gelen yeni zamlar esnaflarımızı çıkmaza sokacaktır” dedi.

“ESNAFLARIMIZ BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL Mİ?”

Başkan Özdoğan; “En son doğalgaz ve elektriğe yüklü zam geldi. Esnafımızın giderleri artarken geliri azalıyor. Eskiden en büyük gideri kiraydı. Şimdi saymakla bitmiyor. En küçük esnafımıza elektrik parası 6.000 – 7000 TL geliyor. Esnafımız bu paraları nasıl ödeyecek. Yetkililerimizden ricamız ülkemizin bacasız sanayisi olan esnaflarımıza sahip çıkılmasıdır. Gıdalarda git gide fiyatlar artıyor. Esnafımız ve vatandaşlarımız bu artışlardan çok mağdur oluyor. Ulusal Marketlere zarar desteği veriliyor. Ama maalesef küçük esnaflarımıza daha mağdur ediliyor. Bir an önce Ulusal Market yasası çıkmasını bekliyoruz. İlçemiz Ulusal Marketlere teslim ediliyor. Yaşanan enflasyon sonrası memurlara yeni zam yapılırken. Asgari ücretlilere yeniden zam yapılması gündemde ama maalesef esnafımızı düşünen yok. Esnaflarımıza destek düşünülmüyor. “Esnafımızda bıçak kemiğe dayandı. Esnafımızı bizler düzenli olarak her hafta ziyaret ediyoruz. Esnafımız kan ağlıyor. Ama seslerini duyan yok.

Ülkemizin ekonomisinin can damarı olan esnafımızın giderlerine acil olarak çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa esnaf diye bir şey kalmayacak.

“BİRDE BU KARAR ÇIKTI”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; “Basit usul mükellefi olup her hangi bir işyerinde sigortalı görünen esnafımızın basit usul mükellefi olarak devam etmek istiyorsa BAĞKUR yatırmak zorunda kalıyor zaten Esnafımız yatırma gücü olsaydı başka yerde yatırmak zorunda kalmazdı. Esnafımız, sigortalı bulunduğu işyerinde sigortasını durdurup BAĞ-KUR’a geçişinin yapılmasına, ya da sigortalı çalışmaya devam edecekse gelire geçişi yapılıyor. Vergi kaydı, basit usul olan mükellefler için; 26.05.2022 tarihinden itibaren tam zamanlı, kısmi zamanlı veya mevsimlik olarak her hangi bir yerde çalışmaları halinde gelire geçme işlemi uygulamasının zararları çok olacak. Esnaflarımızın giderlerine gider katacaktır. Bu karar acil olarak kaldırılması gerekiyor” dedi.