‘Esnafımıza kredi vermeye başladık’

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, Kooperatif olarak esnaflara kredi vermeye başladıklarını ifade ederek kooperatiflerine kredi için yoğun bir müracaat olduğunu söyledi.

15 Şubat 2023 tarihinde genel kurulu yaparak hizmete başlayan Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaflara kredi vermeye başladı.



“DİĞER KOOPERATİFLERİMİZE RAKİP DEĞİL YÜK ALMAYA GELDİK”

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, “Allah’a şükürler olsun 5 yıl emeğimiz sonrası kooperatifimizi kurduk genel kurulumuzu yaptık bu hafta itibariyle de esnaflarımıza kredilerini vermeye başladık. Elazığ merkezde, Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile birlikte 4 kooperatif oldu. Biz, diğer kooperatiflere rakip olmaya gelmedik. Biz onların yükünü almaya geldik”.

“ESNAFIN BANKASI KOOPERATİFLERDİR”

Başkan Macit; “Kooperatiflerimiz aracılığıyla esnafımıza yıllık yüzde 7.5 faizle kredi veriyoruz. Şuanda, esnafımıza 100-500 bin TL kredi verebiliyoruz. Esnafımıza en uygun kredileri kooperatiflerimiz veriyor. Onun için esnafımız kredi kullanırken kendi bankası olan kooperatiflerimizi tercih etsin. Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak biz her zaman esnafımızın hizmetinde olacağız” dedi.



