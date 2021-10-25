‘Esnafımıza can suyu lazım’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, küçük esnafın çok zor durumda olduğunu ifade ederek esnafa acilen faizsiz can suyu kredisi verilmesi gerektiğini ifade etti.

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK”

Başkan Özdoğan; “Son gelen zamlarla BAĞ-KUR primleri Bin TL’yi geçti. Esnafımız primlerini ödeyemez duruma geldi. Küçük esnafımız iş yapıyor mu ki bu rakamı ödesin. BAĞ-KUR primlerinde devletimiz indirime gitmesi lazım. Devletimiz prim borcu olan esnafımıza ödeme kolaylığı getirmesi gerekmektedir. İlçemiz esnaflarının çoğu prim borçlarını ödeyemiyor. Esnafımız, BAĞ-KUR primini ödeyemediği için hastaneye gitmekte zorlanıyor”

“ESNAFIMIZA FAİZSİZ KREDİ LAZIM”

İlimizde yaşanan deprem ve pandemi döneminde esnafın çok mağdur olduğunu ifade eden Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Esnafımız ilimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde çok mağdur oldu. Deprem sonrası verilen krediler pandemi de kapanmada kullanıldı. Devletimiz acilen esnafımıza faizsiz kredi vermesi lazım. Verilecek kredi esnafımıza can suyu olacaktır. Esnafımız sürekli olarak faizsiz kredi talebinde bulunuyor bizlerde bu isteklerini dile getirmekle mükellefiz. Ekonomimizin bacasız sanayisi olan küçük esnafımız çok zor durumda, esnafımızın canlanması için devletimiz esnafımızı desteklemesi gerekmektedir” dedi.