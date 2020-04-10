‘Esnafımıza asgari ücret miktarında destek verilmeli’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Korana virüs dolayısıyla kapalı olan işletmelerimiz dolayısıyla esnafların çok zor durumda olduğunu ifade ederek işletmeleri kapalı olan esnaflara asgari ücret miktarında destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Türkoğlu: “Ülkemize geçmiş olsun. Kısa zamanda inşallah ülkemiz feraha kavuşur. Burada yapacağım konuşmayı siyasi olarak yargılamayın. Biz hiçbir siyasi partinin emri altında olan kuruluş değiliz. Sivil Toplum Kuruluşu olarak Elazığ berberler ve kuaförlerimizi temsil ediyoruz. Herkesin bildiği gibi korana virüs nedeniyle bütün kuaför meslektaşlarımızın işletmeleri kapatıldı. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın kararıyla ülkemizde bulunan tüm kuaför salonları kapatıldı. İşletmeleri kapanan esnaflarımız çok büyük sıkıntı yaşıyor. Hükümetimiz dükkanları kapattı. Kapatabilir önemli olan sağlıktır.Bizim hükümetimizden talebimiz kapatılan her işletmeye asgari ücret değerinde bir ücret ödense hiçbir esnafımız sıkıntı yaşamaz”.

“OLAYI DOĞRU BULMUYORUZ AMA BASINA BU ŞEKİLDE YANSITILMASI GÜZEL DEĞİL”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu; “Esnafımıza destek olunsa hiç meslektaşımız evlere oraya buraya tıraşa gitmez. Geçen gün meslek olarak basına düştük. Bu olay tüm meslektaşlarımızı rahatsız etmiştir. Sanki şafak operasyonu, kuaförlerin operasyonu çökertildi gibi ifadeler güzel değil bence. O esnafımız yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da söylüyorum. Allah’ım diyor ki, benim bir kulumun hatasını saklayanın ben ahrette bin hatasını saklarım diyor. Bazı arkadaşlar evlere işletmelere tıraşa gidiyor. Ben buradan arkadaşlara gitmeyin diyorum. Önemli olan sağlığınız. Meslektaşlarımızı zor durumda bırakmayın. Siz kendi çabanızla mücadele ediyorsunuz size de hak veriyorum. Gerçekten mağdursunuz. Bunlara operasyon yapılacağına baskı yapılacağına. Esnaflarımıza kira desteği verilsin, SGK desteği verilsin, BAĞ-KUR desteği verilsin. Esnaflarımızın ihtiyaçları karşılansın onlarda hiç birde gidip tıraş yapmazlar”.

“ESNAFLARIMIZ ZOR DURUMDA”

Devlet büyüklerine seslenen Başkan Türkoğlu; “Allah için o kadar Suriyeliye bakıyoruz, o kadar dış ülkelere destek gönderiyoruz kendi esnafımıza destek veremeyecek kadar zor durum damıyız. Allah razı olsun hükümetimiz milletimizin yanında olmuştur. Benim ilimde oda bağlı 800 esnaf var beklin 100-150 esnafımızın ihtiyacı yoktur. Ama geri kalan tüm meslektaşlarımızın mağdurdur. Kredi çekmek isteyen arkadaşlara da bankalarımızda mağdur ediliyor. Ayrıca bankalar vatandaşın 1 yıl kredisini uzatsın TEDAŞ ve AKSA esnafımızın en az 1 faturasını almayın. Devletten beklemeyin her şeyi sizde bir ay fatura almayın millet yıllarca size para ödüyor. Valimiz bizlere elinden geleni yapıyor. Vali bey Elazığ için çok kaliteli bir abimiz. Ben buradan Valimize teşekkür ediyorum. Elinden geleni yapıyor. Ben bunu şahsen biliyorum.Bu olay sadece ilimizi kapsamıyor.Tüm ülkemizi kapsıyor.Ben ayrıca Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na da çok teşekkür ederim.Elazığ Berberler ve Kuaförler Odasının hiçbir talebini geri çevirmemiştir.