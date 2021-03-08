‘Esnafımıza 2 yılda 46 milyon TL kredi verdik’

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Mehmet Türkoğlu; “Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifinin kurulması için 2018 yılında yedi ay uğraştık. Çok şükür büyüklerimiz yardımcı oldular ve kooperatifimizi kurduk. 2019 yılı birinci ayında esnafımıza kredi vermeye başladık. Kooperatifimizi kurduktan bir yıl sonra deprem oldu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem sonrası 635 esnafımıza 50 bin TL faizsiz kredi verdik. Ardından 25 bin TL pandemi kredisi verdik isteyen esnafımız. Ayrıca dükkan olan esnaflarımıza dükkan kredisi kullandırdık. Şuana kadar esnafımıza 2 yılda 46 milyon TL kredi kullandırdık”.

“KREDİLER SEKTÖREL BAZDA ERTELENMELİ”

Başkan Türkoğlu; “Faizsiz krediler ertelenmedi. Faizli kredilerde 6 ay ertelendi. Ama o ertelemede faiz üzerinden ertelendi. Kredilerin ertelenmesi zararlı bence ödemediğin taksiti diğer aylara bölünecek. Örnek 1000 TL ödüyorsan 1500 TL ödeyeceksin. Esnafımız için faydalı değil kredilerin ertelenmesi esnafımıza sürekli söylüyoruz borcunuzu ödeyiniz diye. Faizsiz krediler her meslek dalında değil de sektörel bazda ertelenmelidir. Pandemi sürecinde bazı sektörlerimiz çok etkilendi. Bunlar kantinciler, lokantacılar, kahveciler ve servisçiler çok etkilendi. Bence bunların kredileri ertelenmesi çok iyi olur. Sanayi sitemizde çok şükür sıkıntı yok. Diğer sektörleri ertelenmeye gerek yok çünkü borç ödedikçe biter” dedi.