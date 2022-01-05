Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Adayı Salih Satıcı, Seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiklerini ifade ederek, “Başkan olmamız taktirinde ilk projemiz odamızın mali bütçesini incelemek olacak” dedi.

“ESNAFIMIZIN TEVECCÜHÜ BİZLERE ÇOK YÜKSEK”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyoruz. Seçim gününe kadarda esnaflarımıza projelerimizi anlatarak devam edeceğiz. Gece gündüz demeden sahada olacağız. Gündüz saha çalışmalarımız devam ediyor akşamlarda toplantılarımız sürüyor. Çok şükür esnafımızın teveccühü bizlere çok yüksek Allah onlardan razı olsun.

“ESNAFIMIZA HİZMETİMİZE GÖLGE YAPAMAZLAR”

Salih Satıcı; “Biz, Karma Esnaf Odası Başkalığı seçimlerinde tek rakibimizle yarışmıyoruz. Biz, 2-3 farklı oda başkanıyla da mücadele veriyoruz. Bunların başında Odamızın şuan ki mevcut başkanı geliyor. Mevcut başkan tekrar birlik başkanı olmak için rakibimizi destekliyor. Biz hem adayımızla hem de mevcut başkanla yarışıyoruz. Ben, şunu söylüyorum esnafımıza hizmetimize gölge yapamazlar. Mevcut başkan bunu iyi bilmelidir oturduğu koltuk babasının mirası değildir esnafımızın mirasıdır. Mevcut başkan için açık bir şekilde söylüyorum işinin ehli değildir, sadece koltuk sevdalısıdır. Mevcut başkanın esnafa şimdiye kadar faydası olmamıştır. Sadece koltuğunu bırakmak istememektedir. Esnafımızın sırtındaki kamburu söküp atacağız. Esnafa hizmet etmeyen şehre hizmet etmeyen kim varsa karşısında olacağız”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Adayı Salih Satıcı, “Esnafımızın bizlere teveccühü çok yüksek seçimde biz kendimizi önde görüyoruz çünkü mevcut başkanla yola çıkmadık. Mevcut başkan kendiyle ilgili konuşanları duymak istiyorsa esnafın içine çıksın. Esnafımız yeni yüzler istiyor, yeni oluşumlar istiyor ve yeni projeler istiyor. Esnafımız, 20 yıl bunlara oy vermiş ama hizmet bir türlü gelmemiştir”

“ESNAFIN ZOR ZAMANINDA YANINDA YER ALMADILAR”

Salih Satıcı; “Esnafın en fazla destek göreceği zaman olan deprem ve pandemide mevcut başkan görevini bıraktı umreye gitti Ankara’ya gitti. Esnafın başkana ihtiyacı olduğu zaman kaçmakla başkanlık olmaz. Mevcut başkana her platformda söylüyorum cesareti varsa yeniden aday olur karşımıza çıkar. Ama kendisi adaylığa cesaret edemedi. Biz, esnafın hakkını yen kişilerle birlikte yürümedik bundan sonrada asla da yürümeyiz”

“İLK OLARAK ODAMIZIN MALİ BÜTÇESİNİ İNCELEYECEĞİZ”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Başkan olursak ilk projemiz odamızın mali bütçesini inceleyeceğiz. Odamızın geriye dönük gelir giderini şeffaf bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer esnafımızın aidatları hizmet noktasında kullanılmamışsa hemen avukatlarla Cumhuriyet Baş Savcılığına şikayette bulunacağız. Adli süreci çok yakından takip edeceğiz. Şaibeli hiçbir iş kalamayacak”

“TÜM ESNAFLARIMIZI OYA BEKLİYORUZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Adayı Salih Satıcı, “Yönetimimizi oluştururken işinde ehil olan arkadaşları seçtik. Çok şükür çok iyi arkadaşlarla yol yürüyoruz. Ben ve arkadaşlarım arkalarında kesinlikle şaibeli iş yoktur. Biz, esnafımızla iç içe olacağız. Tüm esnafımız oy kullanmaya gelsin. Kendilerini en iyi hizmet edecek adaya oylarını kullansın Allah bizlere nasip etmişse biz başkan oluruz. Esnaflarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.