'Esnafımız sorunlarıyla kendi mücadele ediyor'

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Erkal, esnafın sorunlarını çok iyi bildiklerini söyleyerek hazırladıkları projelerle esnafın sorunlarını çözeceklerini söyledi.

“ODAMIZI ESNAFIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Kendisine destek olan esnaflara teşekkür eden Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Bizler bu yola çıkarken aklımızda ve yüreğimizde bir tek seçenek vardı odamız, memleketimize ve esnafımıza nasıl faydalı olabiliriz, esnafımızı nasıl bir adım daha ileriye götürebiliriz onun düşüncesiydi. Çok şükür bizler projelerimizi açıkladığımız ilk günden beri esnafımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Elbette eksik olan bazı noktalar var bunun farkındayız. Eksik kaldığımız yerleri esnaflarımızın desteği ile tamamlayarak daha sağlam fikirler üreteceğimize inanıyoruz. Bizler her gittiğimiz yerde söylediğimiz gibi burada da sizin vesileniz ile tekrar söylüyorum. Biz bu odayı esnafımız ile el ele vererek istişare ederek yöneteceğiz, esnafımızın fikirleri bizim için her daim önem arz edecek ve önceliğimiz olacaktır”.

“ESNAFIMIZ SIKINTILARIYLA KENDİ MÜCADELE EDİYOR”

Erkal; “İlimizin esnafı gerek yaşadığımız depremden dolayı gerekse yaşadığımız pandemi sürecinden ötürü olumsuz etkilenmiştir. Pandemi tüm dünyayı olumsuz etkilemişken ilimizde yaşanan 24 Ocak depremi ilimiz esnafının sıkıntısını ikiye katlanmıştır. Fakat burada değinmek istediğimiz konu şudur ki esnafımız yaşanılan bu deprem ve pandemi sürecinden öncede sıkıntılar yaşıyordu. Bizim esnafımız yıllardır kronikleşmiş sıkıntılar ile yalnız olarak mücadele ediyor.”dedi.

“ESNAFIMIZ KADERİNE TERK EDİLDİ”

Hakan Gökhan Erkal; “Nasıl ki deprem ve pandemi sürecinde esnafımız yalnız bırakılıp kaderine terk edildiyse önceki dönemlerde bu şekilde yalnız bırakıldı ve kaderine terk edildi”

“PROJELERİMİZLE SORUNLARI AŞACAĞIZ”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal;

“Bizler, esnaflarımızın sorunları açıkladığımız 11 yeni proje ile aşacağımıza inanıyoruz. Zaten esnafımız oda yönetiminden maddi olarak değil manevi olarak destek bekliyor. Yaşadığı her sıkıntıda yanında bir destekçisinin olduğunu görmek istiyor. Bizlerde esnafımızın yaşadığı bu sorunları hafifletmek için elimizden geldiğince çalışıp çaba göstereceğiz.

Bizim 11 maddelik projelerimiz temel başlık olarak şunlardır.

1-Oda tarafından anlaşma yapılan petrol ofislerinden indirimli akaryakıt

2-Esnafımız ve ailesi için özel hastanelerden indirimli muayene imkanı

3-Esnafımızın ister tek ister ailesi ile isterse arkadaş grubu ile tatil köylerinde ve otellerde indirimli tatil yapabilmesi

4-Yılda en az 3 defa olacak şekilde esnafımızla toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunmak

5-Esnafımızın yaşadığı hırsızlık, ve saldırı vb. durumlarda avukat tahsis ederek esnafımızın sorunlarının takibini yapacağız.

6-Esanfımızın yaşadığı maddi zararlarda oda tarafından oluşturulan fon ile destek sağlayacağız. ( Bu maddeyi esnafımız ister ve destekler ise hayata geçireceğiz)

7-Esnafımızın araç ve dükkanları için sigorta şirketlerinden indirim alacağız.

8-Esnafımız için her daim şeffaf ve denetime açık bir muhasebe oluşturacağız.

9-Esnafımızın mesleki alanda kendini geliştirmesine yardımcı olacak seminerler vereceğiz.

10-Esnafımız kendi dükkanını yenilemek istediğinde dolap, raf, vitrin vb. Gibi ürünlerde en uygun ve kaliteli ürünleri bulmasına yardımcı olacağız.

11-Tüm ilimiz yerel esnafı için tek kuruş talep etmeden haftalık indirim reklamları vereceğiz.

Örnek vermek gerekirse reklam verdiğimiz bir üründe bahsi geçen tarihler arasında tüm yerel bakkal ve marketlerde aynı fiyat olacak ve biz bunu radyo ve televizyon kanallarımızla ile duyuracağız”.

“ESNAFIMIZI ULUSAL MARKETLERE EZDİRMEYECEĞİZ”

Erkal; “Bizim her şeyden önce temel önceliğimiz ilimizde faaliyet gösteren yerel esnafımızı ulusal marketlere ezdirmemek hatta ulusal marketlerin müşteri sayısını azaltarak çoğalmalarının önüne geçmek. Biz seçimi kazandığımız takdirde tüm esnafımız müşterilerinin ve kar oranlarının olumlu yönde arttığını görecekler. Buradan sizin aracılığınız ile bizi destekleyen tüm esnafımıza ve halkımıza desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.