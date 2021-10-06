‘Esnafımız sorunları çözen başkan istiyor’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Devletimiz, esnaflarımızı her konuda desteklemesi gerektiğini ifade ederek “Esnafımız, sorunlarıyla ilgilenen ve sorunlarını çözen bir başkan istiyor” dedi

“SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızla iç içe seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Esnafımızın sorunlarını dinliyoruz. Kendi içimizde oluşturduğumuz ARGE birimi ile sorunları istişare ediyoruz. Esnaflarımız bazı hizmetler almış ama almadığı hizmetlerde var. Biz alınmayan hizmetleri nasıl tamamlayabiliriz çalışmalarını yapıyoruz”

“EKONOMİK KRİZ ESNAFIMIZI DİREK ETKİLİYOR”

Salih Satıcı; “Esnafımız deprem ve pandemi süreci geçirdi. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz esnafımızı direk etkiliyor. Karma Odamız, 45 yakın meslek dalını bünyesinde barındırıyor. Çok geniş yelpazesi var. Karma Esnaf Odamıza mini bir Ticaret Odası diyebiliriz. Her sektörün farklı sorunları var. Esnafımız verilen kredileri yetersiz buluyor. Devletimiz tarafından deprem ve pandemi sürecinde verilen kredilerin silinmesi esnafımıza çok büyük moral ve maddi destek olacaktır. Bizler göreve geldiğimize sorunları gür bir şekilde dile getireceğiz”

“ESNAFIMIZ ÜLKEMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİDİR”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Esnafların en büyük sorunlarından biride emekliliğe takılma sorunu bu sorunu kimse görmüyor. Emekliliğe hak kazanmış esnafımızın faaliyetini sürdürmesi halinde BAĞ-KUR muafiyeti uygulanması lazım. Bu sorununu sürekli olarak dile getireceğiz. Çözümü içinde elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Esnafımız taleplerinde haklıdır. Çünkü esnafımız ülkemizin temel taşlarından biridir”

“ULUSAL MARKETLER KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIŞMASI LAZIM”

Ulusal marketler tüm sektörleri etkilediği gibi bizim sektörlerimizi de olumsuz şekilde etkiliyor diyen Başkan Adayı Salih Satıcı; “Devletimiz ulusal marketler konusunda ciddi çalışmalar yapması elzemdir. Devletimiz bu konuda hassasiyet gösterip bu marketlere gerekli çalışmayı yapması lazım”

“ESNAFIMIZ YETERİNCE DESTEKLENMEDİ”

Salih Satıcı; “Devletimiz, deprem ve pandemi sürecinde esnafımıza yeterli desteği sağlayamamıştır. Ülkemizde 5 milyon Suriyeli misafir eden devletimiz deprem ve pandemi sürecinde etkilenen esnafımızı yeterince desteklemediğini düşüncesindeyim. Esnafımızın çoğu da bu şekilde düşünüyor”

“ESNAFIMIZ SORUNLARI ÇÖZEN BAŞKAN İSTİYOR”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Esnafımızın en büyük beklentisi kendine ulaşan kendinin sorunlarıyla ilgilenen ve sorunlarını çözen bir başkan istiyor. Buda haklı talepleridir. Esnafımızın beklentileri karşılamak başkanın görevidir” dedi.