‘Esnafımız sıkıntılı bir dönemden geçiyor’

Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, Devletimizin mutlaka esnafımıza destek olması gerektiğini ifade ederek Bizim amacımız Karıma Oda Başkanı olmak veya başkan olmak değil bizim amacımız şehrimize hizmet etmektir” dedi.

“ESNAFA İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ”

Salih Satıcı, “Akaryakıtta mutlaka indirim yapılması gerekiyor. Yatlar, ucuz akaryakıt alırken bizim minibüsçümüz, kamyoncumuz ve çiftçimizin akaryakıtı yüksek fiyata alışı güzel bir olay değildir. Devletimiz bu konuda duyarlı olması gerekiyor bu konuda vatandaşın halkının yanında olması gerekiyor. Hükümetimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın bu politika ile hareket etmesi gerekiyor. Akaryakıt bir ilin, bir ülkenin kalkınmasında önemli şartlarından birisidir. Onun için devletimiz, vatandaşına destek olması gerekiyor. Zam yaparak sürekli vatandaşın sırtına KDV yükleyerek bu iş çözülmez. Çözüm vatandaşları zamlar altında ezdirmek değildir. Çözüm israfı engellemektir, çözüm savurganlığı engellemektir, çözüm kamu kurum ve kuruluşlardaki fazla harcamaları engellemektir”.

“ESNAFIMIZ SATTIĞI ÜRÜNÜ YERİNE KOYAMIYOR”

Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Ramazan ayımız ve yaklaşan Kurban Bayramımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlar getirmesini, rahmet ve bereket getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Ramazan ayında esnaflarımızın işlerinde küçük bir canlanma oldu. Esnafımızın şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Esnafımız sattığı ürünü yerine koyamıyor. İnşallah bu durum en kısa sürede son bulur. Bir şeyleri düzeltmek için esnafımızın sırtına yük bindirmememiz lazım. Bazı idarecilerimizi insaf eylesin, kendi maaşlarını 100 bin TL 150 bin TL’ye çıkarıyorlar, 3-4 kurumda farklı maaş almalarına itiraz etmiyorlar ama vatandaşlarımıza az zam yapıyorlar”.

“BİZİM AMACIMIZ HİZMET”

Karma oda seçimleri sonrası esnaflarla ve vatandaşlarımla diyaloğumuz hiç koparmadığını ifade eden Salih Satıcı, “ Karma Esnaf Odası seçim sürecinde 7- 8 ay yoğun bir tempo ile çalıştık. Bu süreç biraz bizi yordu ve işlerimizin aksamasına neden oldu. Seçim sonrası biriken işlerimizle uğraşıyoruz. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Halkımızın ve vatandaşlarımızın teveccühü bizlere karşı çok iyi. Benim tanımadığım ama bizleri tanıyan çok vatandaşlarımız çıkıyor. Bize selam veriyor bizlerle konuşuyor bu durum bizleri çok sevindiriyor.

Bizim amacımız Karıma Oda Başkanı olmak ve başkan olmak değil şehrimiz adına bir şeyler yapmak ve hizmet etmektir. Biz her zaman buradayız. Elimizden geldiği kadar esnaflarımıza vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi.