‘Esnafımız para kazanamıyor’

Elazığ Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Ömer Faruk Öztürk açıklamalarda bulundu.

Eskiden mobilyacı esnafının para kazandığını dile getiren Öztürk; “Şimdi hazır ürünler çıktı. Sanatkâr kalmadı. Dairede çalışan memurlar gelip malzemesini alıp kestiriyor. Eline de bir şarjlı matkap alıyor gidip evinde mobilya yapıyor. Böyle olunca sanatkârlarımız kalmadı. Hazır malzemenin de fiyatı yükselince esnafın kazancı düştü”.

“KONUTLARIN ALTINDA MOBİLYACI OLAMAYACAK”

Öztürk; “Depremden sonra ilimize bakanlarımız geldi bakanlarımız dedi ki, “Bundan sonra hiçbir konutun altında mobilyacı esnafların üretim işyerleri olmayacak”. Yeni yapılan konutların altında artık mobilyacı yok. Devletimiz bundan sonra müsaade etmez.

“ESNAFIMIZ SIKINTILI DURUMDA”

Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Ömer Faruk Öztürk, “Elazığ’ın yeni sanayi sitelerine ihtiyacı var. Mevcut sanayi sitemizde esnaflarımız çok sıkıştı. Esnaflarımız bir dükkânı 2-3 böldüler. Dükkânların kiraları yükseldi. Esnaflarımız sıkıntılı durumda. Dükkânların kiraları yıllık 30 bin TL olmuş. Esnaflarımız şuanda kazanamıyor. Esnafımız, nasıl ödeyecek bu kirayı. Esnaflarımızın tek kirası yok; BAĞ-KUR’u var, elektriği, suyu, evinin kirası var”dedi.