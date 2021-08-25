‘Esnafımız mağdur’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ilçelerinde ulusal marketlerin mantar gibi çoğaldığını ifade ederek “Kovancılar ilçemizde yeni açılacak ulusal marketlerle sayının 15’i geçecek bu marketlere kim dur diyecek. Elektrik faturaları da bir önceki aya göre çok yüksek geldi. AKSA ne yapmaya çalışıyor” dedi.

“BU GİDİŞLE YEREL ESNAF KALMAYACAK”

Başkan Özdoğan; “Kovancılar ilçemizde ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor. İlçemizde ulusal marketler iki şube daha açmayı düşünüyor yeni şubelerde açılırsa sayı 15’i geçecek. Bu sayı ilçemiz için çok. Bakkal gibi ulusal marketlerde ruhsat alıyor. Bunlara kesinlikle dur denilmesi lazım yoksa yerel esnaf diye bir şey kalmayacak. Ulusal marketlerin ilçemize hiçbir katkısı yok. İlçemizin parası akşam olunca ulusal marketlerin genel merkezlerinin kasasına akıyor. Vatandaşlarımız ulusal marketlerden alış veriş yapmaması lazım kendi kanından canından olan yerel esnafına sahip çıkması gerekiyor. Devletimiz acilen ulusal marketlere sınırlandırma getirmesi lazım. Bakkal gibi ulusal market mi açılır. Biz ulusal marketlerin açılmaması için gerekli yerlere başvurduk ama engelleyemiyoruz. Ülkemizde 5 Milyondan fazla küçük esnaf var ulusal marketler böyle çoğalırsa küçük esnaf diye bir şey kalmayacak. 3 büyük ulusal firma için küçük esnaflarımız yok edilmemesi lazım. Yerel esnafımız vatandaşlarımız parası olmadığı zaman veresiye veriyor. Vatandaşlarımız yeri geliyor yerel esnafına aylarca ödeme yapmıyor. Vatandaşımızın 25 kuruş eksik olsa ulusal firmalar ürün vermiyor. Poşeti bile para ile satıyor.Onun için yerel esnafımız sahip çıkmamız gerekiyor”.

“AKSA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Elektrik faturalarının bir ay önceki aya göre çok yüksek geldiğini dile getiren Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; “ Esnaflarımız, son yapılan elektrik zammından çok mağdur oldu. En son yüzde 15 zam yapıldı elektriğe bu çok yüksek bir zam. Bir ay önceki fatura ile bu ayki fatura arasında çok büyük farklar var. Geçen ay esnafımıza 780 TL gelen fatura bu ay 1300 TL gelmiş bu nasıl zam bu AKSA’yı kim denetliyor. Bu nasıl fatura yüzde kaç zam yapılmış. Faturaya bakıyorsunuz esnafımız aynı elektriği kullanmış. AKSA ciddi anlamda denetlensin” dedi.