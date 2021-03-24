Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, İlimizde 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası verilen faizsiz kredileri esnafın ödeyemediğini söyledi.

“DEVLETİMİZ, DEPREM SONRASI GEREKENİ YAPTI”

Pandemi tüm meslekleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “İlimizde 24 Ocak’ta çok büyük deprem yaşandı. Bu depremde canlarımız gitti. Ben bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz deprem sonrası tüm imkanlarıyla ilimizdeydi. Esnaflarımıza, 50 bin ve KOSGEB üzerinden 100 Bin TL faizsiz kredi verildi. Devletimiz o zaman esnafımız için gerekeni yaptı. Ama deprem sonrası tüm Dünya’yı etkileyen korona virüs salgını çıktı. Virüs hala etkisi tüm Dünya’da gösteriyor. Salgından en çok esnaflarımız etkilendi. Bazı sektörlerimiz aylarca işletmesini açamadı. Devletimiz esnafımıza kredi verdiği zaman salgın yoktu. Esnafımız kredileri rahatlıkla ödeyeceğini düşünmüştü ama salgın nedeniyle esnafımız iş yapamadı. Ödemesi başlanan kredileri esnafımız ödeyemiyor”.

“ÇAĞRILARIMIZA KULAK VERİLMİYOR”

Kredilerin ertelenmesi için birçok merciinin talepte bulunduğunu ama çağrılara kulak verilmediğinin altını çizen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; “Bizler aylardır her açıklamamızda kredi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini söylüyoruz. İlimizde birçok STK’da kredilerin ertelenmesi gerektiğini söylüyor. Ama garipse sesimizi bir türlü duyuramıyoruz. Örnek verecek olursak kahveci esnaflarımız aylardır kapalı ve hiç iş yapamadı. Şimdi açıldı ama oyun oynanmadığı için vatandaşlarımız kahvelere gitmiyor. Bunun yanında kantinci, servisçi, lokantacı, düğün salonları ve halı sahalarımız aylardır kapalı durumdaydı. İş yapamayan esnafımız, nasıl kredi ödemelerini yapsın evine ekmek götüremiyor. Ben yetkilerimizden şunu bir kez daha rica ediyorum esnafımızın sesine kulak verin. Esnafımız kredileri ödeyemiyor. Verilen kredileri faizsiz olarak en az bir ertelemesi lazım” dedi.