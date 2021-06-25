‘Esnafımız kredileri ödemekte çok zorlanıyor’

Elazığ Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çelik açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası verilen kredilerin ödemeleri mutlaka ertelenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çelik; “ Esnaf Sanatkar Birliği olarak, kredilerin ertelenmesi için TESK’e başvurumuz oldu, Sanayi Ticaret Bakanlığına müracaatımız oldu ama bir türlü sonuç alamadık. Deprem sonrası kedi verilmesi çok güzeldi, esnafımıza can suyu oldu. Deprem sonrası pandemi oldu işletmelerimiz kapandı. Esnafımız iş yapamadı. Esnafımız çekini ödeyecek, aldığı kredinin taksitini mi ödeyecek. Esnafımız şuanda çok zor durumda. Esnaflarımız şuanda kredi taksitlerini ödemeye başladı ama esnaflarımız kredileri öderken çok zorlanıyorlar”.

“ODA BAŞKANLARI OLARAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDEYİZ”

Ahmet Çelik; “Kredilerin ertelenmesi konusunda birlik ve beraberlik olundu. Olunmadı konundaki söylemlere karşıyım. Bizler oda başkanı olarak tek tek açıklama yapmamıza gerek yok. Bizim bir birlik başkanımız var. TESK’e müracaat etti, Sanayi Ticaret Bakanlığına müracaat etti ama sonuç alamadık. Ben şahsi olarak bir başkanı sevmeyebilirim ama esnaf arkadaşlarımızın bir sorunu olduğu zaman bizim birlik beraberliğimiz olur. Her yerde birlik ve beraberliğimizi gösteririz. Biz şahıs olarak bir birimizi sevemeye biliriz ama esnafımızın menfaati olunca birlik ve beraberliğimiz olur her zaman”.

“GENÇLERİMİZ MESLEĞE HEVESLİ DEĞİL”

Çelik; “Ayakkabı alıp satmak çok basit ama ayakkabıyı üretecek esnafımız çok az. Şuanda ayakkabı tamircisi 30-35 tane var. O esnaflarımız rahmetlik olursa, işi bırakırsa ayakkabı tamircisi kalmayacak. Yeni çıkacak esnafımız yok. Gençlerimiz mesleğe hevesli değil. Hazır ayakkabıyı herkes getirir herkes satar, önemli olan ayakkabıyı üretecek esnafın olmalıdır. Kalfa yetişmiyor, usta yetişmiyor. Zamanla vatandaşlarımız ayakkabısını tamir edecek esnaf bulamayacak” dedi.