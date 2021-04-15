‘Esnafımız kaderine terk edilmiştir’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, aday olduktan sonra esnaflar için birçok proje ürettiklerini ifade ederek mevcut odanın, bir içecek firmasını boykot çağrısına tepki gösterdi.

Hakan Gökhan Erkal; “Oda başkanlığına aday olduğumuz ilk günden itibaren sürekli olarak siz değerli esnaf arkadaşlarımıza faydalı projeler üretmeye gayret gösteriyoruz.

Fakat şuanda oda başkanı olmadığımız için projelerimizi uygulamaya yetkimizin bulunmadığından bizim esnafımız için yapılması gereken bazı projeleri mevcut oda yönetimine tavsiye olarak ulaştırmaya çalışarak ve bu zor zamanlarda esnafımızın rahat bir nefes alabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Geçen haftalarda oda başkanın yapmış olduğu bilinçsizce yapılan ve ahdi vefayı unutarak 24 Ocak depreminde Elazığ halkına otelinin kapılarını açan deprem de maddi manevi yanında olan bir içecek firmasına Elazığ esnafından boykot edilmesini istemesi üzücü bir seçim yatırımıydı boykot çağrısına itiraz ederek yöntemin yanlış olduğunu belirtmiştik ve çözüm olarak ortak bir akıl ve istişare yolunu tavsiye etmiştik.

Bunun yanı sıra şuan içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeni ile yapılmasını tavsiye ettiğimiz ve açıkçası bizim tavsiye etmemize gerek kalmadan oda yönetiminin bu adımları atmasını sabırsızlık ile bekledik.

Ama maalesef oda yönetiminden esnafımız için bu Ramazan ayında da hiçbir gelişme ve mücadele görmedik. Sadece sosyal medya üzerinden kısa bir bu ramazan ayında Elazığ halkından bakkal ve marketlerden alışveriş yapılmasını istedi. Neden oda adına yardım çekleri bastırılıp Elazığ’ın saygı değer iş adamlarına ve hayırsever vatandaşlara bu esnaf adına dağıtılmadı buradan sorarsak başkana acaba bu esnaf için kapı kapı dolaşmayı kendilerine yakıştıramadılar bu dağıtılan yardım çekleri ile yardıma ihtiyaç sahipleri neden mahalle bakkal ve marketlerden alışveriş yaptırılması sağlanmadı buradan sorarım acaba kendilerine güvenlerimi kalmamış böyle bir esnafa destek ol çağrısı ile bu mübarek ramazan ayında ve bu zor pandemi döneminde esnafımızın yanında olsalardı ve esnafımız da bir nebze bir nefes alsaydı.

Bu vesile ile buradan oda yönetimine ve başkana soruyoruz?

Neden oda tarafından hazırlanarak esnafımız için bir hayır çeki bastırılmadı?

İlimizin değerli iş adamlarından destek alınarak oda adına basılacak bir hayır çeki kampanyası hem esnafımıza hem de ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir destek olabilirdi.

Bizler artık esnafımızın yalnız bırakılıp kaderine terk edilmesine razı gelemiyoruz.

Oda yönetimi artık esnafımıza ne tür bir katkı sağlayabiliriz mücadelesinden kopmuştur. Bu vesile ile Ramazan ayının tüm İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini ve bu zor zamanların biran önce bitmesini temenni ediyoruz” dedi.