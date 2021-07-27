‘Esnafımız, hizmet için değişim istiyor’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Odasına kayıtlı esnafların değişim istediklerini ifade ederek Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmemesinin sebebi siyasi kanadın basiretsizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğini (ELİYGAD) ziyaret etti.

Başkan Adayı Salih Satıcı, Dernek Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim kurulu üyeleri Cemil İzgi ve Vedat Yetik tarafından karşılandı.

“ELİYGAD’DAN GURUR DUYUYORUZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Bugün Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğini ziyaret ettik. Derneğimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. ELİYGAD’ın ilimizin eksiklerini dile getirmesinden dolayı gurur duyuyorum. Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ilimize ve gazeteci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”.

“ESNAFIMIZ YETER DİYOR”

Salih Satıcı; “Elazığ Karma Esnaf Odasına adaylığımızı iki aya yakındır açıkladık. Esnafımızın bizlere verdiği destekten memnunuz şuanda odamıza bizlerden başka adaylığını açıklayan yok. İlerleyen günlerde adaylar olacaktır tabi. Başkanlık hayırlıysa Allah’ım bizlere nasip etsin hayırsızsa bir şey engel olsun. Esnafımız mevcut başkana yeter diyor. Odamızın 30 yıldan fazla bir başkan yönetiyor ama sorunlar dağ gibi duruyor. Kendisinin bir daha başkanlığa talip olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama esnafımız artık mevcut yönetimi istemiyor”.

“İSTİHDAMA YÖNELİK PROJELERİMİZ VAR”

Projelerinin aidat toplamaya yönelik projeler olmayacağının altını çizen Başkan Adayı Salih Satıcı; “Bizim istihdama yönelik projelerimiz olacak. Bizim; fabrikasal, tarımsal alanda ciddi projelerimiz var. Allah nasip ederse bunları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi hazırladıktan sonra bunların altını da doldurduk. Kurum müdürlerimizle bunları görüştük onların olumlu tepkilerini aldık. Sağ olsunlar onlarda projelerimize destek verdiler. Bizde nasip olursa projelerimizi seçime 1-2 ay kala açıklayacağız”.

“HER SEKTÖRÜN TEMSİLCİSİ OLACAK”

Salih Satıcı; “Bizim mevcut odamızda 40-45 sektör kolu var. Her sektörümüzün kendilerine göre sorunları var. Biz, bu sıkıntıları daha rahat öğrenmek için ARGE birimleri oluşturacağız. Örnek veriyorum, kasaplar içinde kendi yöneticisini seçecek, kırtasiyeciler için ayrı bir yönetici seçeceğiz her sektörün bir sözcüsü olacak. Seçilen temsilcilerle ayda bir toplantı yapacağız ve esnafımızın tüm sorunlarını sistemli bir şekilde çözeceğiz”

“ODAMIZA YENİ BİR HİZMET BİNASI YAPACAĞIZ”

Satıcı; “Biz başkanlıktan bir kazanç beklemiyoruz bizim Allah’a şükür faaliyet gösterdiğimiz mesleki sahamız var. Biz sadece hizmet etmek için aday olduk. Nasip olursa başkan olursak hayırlı olsun ziyaretlerine bile zaman ayırmayacağız. Bir hafta sonra hızlı bir şekilde büyük projelerimiz var bunlardan biri Karma Esnaf Odamıza yeni bir hizmet binası yapmayı düşünüyoruz. Hemen bu projeyi başlatmayı düşünüyoruz. Elazığ’da bürokrasi çok yavaş işliyor. Bunun için hızlı hareket edeceğiz ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz oturmak için değil hizmet etmek için geliyoruz”.

“GİRESUN’LA ELAZIĞ ARASINDA NE FARK VAR”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmemesi bizim siyasi kanadın basiretsizliğinden ve ilimize sahip çıkmamasından kaynaklanıyor. Giresun’la Elazığ’ın arasında ne fak var. Felaketten vefat eden Giresun’da da var, Elazığ’da da var. Afet orada varsa burada da var. Biz hem depremi yaşadık hem de pandemi yaşıyoruz. Depremde ilimizde birçok esnafımızın işyeri yıkıldı. Bıraksınlar afet bölgesi ilan edilmesini biz kredileri hibe alamadık. Onu da geçelim verilen kredilerin ödemelerini erteleyemedik. Bu sonuçlar benim fikrim kim alınırsa alınsın siyasi kanadın iş bilmezliğinden kaynaklanıyor” dedi.

Haber: ELİYGAD