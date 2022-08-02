‘Esnafımız gün geçtikçe kötüye gidiyor’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Esnafın gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade ederek Devletimizin acilen esnafımıza destek olması gerektiğini söyledi.

“ESNAFIMIZ EVİNE EKMEK GÖTÜRMEKTE ZORLANIYOR”

Başkan Türkoğlu; “Esnaflarımız sıkıntı süreç yaşıyoruz. Esnaf olarak git gide kötüye gidiyoruz. Esnaflarımızın yüzde 70-80’i çok büyük sıkıntı yaşıyor. Sıkıntılara çare bulunması için konuşmalarımızı yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Son gelen asgari ücrete gelen zamla birlikte BAĞ-KUR primlerine zam geldi. Bu zamlar esnafımızı sıkıntıya soktu. Esnafımız evini geçindirmekte zorlanıyor. Esnafımızın; kirası, elektriği, su parası ve BAĞ-KUR primlerini eklersen en küçük esnafın gideri 10.000 TL’dir. Esnafımız bu ciroları yapamıyor. Yapamayınca sürekli olarak geri gidiyor. Bu esnaflarımız işletmelerini kapatırsa işsizliği yüzde 40-50 çıkaracaktır. Biz bunları konuşmayınca esnaflarımızdan tepki alıyoruz. Esnaflarımız BAĞ-KUR primlerinin yüksekliğini neden konuşmuyorsunuz söylüyorlar. Biz sadece derdimizi anlatabiliriz, biz hükümet ya da devlet değiliz. Biz, elimizden geldikçe esnafımızın hak ve hukukunu koruyoruz. Biz esnafımızın yanında olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

“ESNAFIMIZIN ÇOĞU PRİMLERİNİ ÖDEYEMİYOR”

Esnafların çok dertli olduğunu ifade eden Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, “İşler yok. Bir yandan pahalılık almış başını gidiyor. Esnafımız evini geçindiremiyor. Artık esnafımız dükkanını döndüremiyor. Devletimiz, BAĞ-KUR primlerini ve elektrik fiyatlarını aşağı çekerse esnafımız rahat bir nefes alır. Şuanda esnafımızın yüzde 70-80’nı BAĞ-KUR’a borçlu. Küçük esnafımız gün gün eriyor”

“MESLEĞİMİZ ÇOK SORUNU VAR”

Başkan Türkoğlu; “İlimizin nüfusuna göre kuaför sayısı çok fazladır. Elazığ’da bir yılda olsa ruhsatın durdurulmasını talep ediyoruz. Her sokakta 3-5 kuaför var. Her binada 3-4 güzellik salonu var. Biz kanunen bunlara bir şey yapamıyoruz ama Elazığ artık ne kuaförü ne güzellik salonunu kaldıracak bir güçte değildir. Biz bunların önüne geçilmesini talep ediyoruz. Meslektaşlarımız çok iyi bilir gelinlikçilerle mücadelemizi Elazığ Belediye Başkanımız ve Zabıta Müdürümüzün bilgisi doğrultusunda gelinlik salonlarının içinde bulunan bütün kuaförlerin çoğu kapatılmıştır ve kapatılmaya da devam edecektir. Çünkü bayan kuaförlerimizin hakları gasp ediliyor”

“HAKSIZ REKABETE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, “Haksız rekabet ilimizde aldı başını gidiyor. İlimizde 5-6 haksız rekabet yapan arkadaşımız var. Haksız rekabet yapanlara söylüyorum önce haksızlık yaptığı esnaflarımızın yerine kendilerini koysunlar sonra haksız rekabet yapsınlar. Bundan sonra onlara kesinlikle iyi niyetle yaklaşmayacağım. Haksız rekabet yapanlarla gücümüz yettiği kadar engel olacağız. Biz her şeyi iyi biliyoruz. Neler yapıldığını iyi biliyoruz. Haksız rekabet yapanları son kez uyarıyorum” dedi.