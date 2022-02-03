‘Esnafımız faturaları ödeyemiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, esnafın çok zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek esnafların gelen faturaları ödeyemediğini söyledi.

“BU KADAR YÜKSEK FATURA GELİR Mİ?”

Başkan Özdoğan; “Elektrik ve doğalgaz faturaları aylara göre katlanarak geldi bu fiyat artışı esnafımızı mağdur ediyor. Bazı esnaflarımıza 4000-5000 TL fatura geldi. Bunun yanında doğalgaz faturası var. Çoğu esnafımız, bu faturaları ödeyemez. Esnafımızın giderleri artıyor gelirleri azalıyor. Esnafımız ürün artışlarında vatandaşlarımız kadar mağdur oldu. Çünkü vatandaşlarımızın alım gücü azaldığı için esnafımızın işleri azaldı. Zaten ulusal marketler, esnafımızın belini kırıyor. Ulusal marketlere karşı esnafımıza en büyük destek vatandaşlarımızdan gelmesi lazım. Vatandaşlarımız, alış veriş yaparken kendi kanından kendi canından olan yerel esnafını tercih etmesi gerekiyor. Biz, Kovancılar Esnaf Odası olarak vatandaşlarımızın yerel esnafa dönmesi için çalışmalar yaptık. Bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“ESNAFA DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR”

Esnafın mutlaka desteklemesi gerektiğini ifade eden Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Devletimiz mutlaka esnafımıza elektrik ve doğalgaz indirimi yapması gerekiyor. Bu indirimler olmasa esnafımız kepenk kapatmaya başlayacak. Biz, her platformda esnafımızın sorun ve sıkıntılarını dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Ekonomimizin bacasız sanayisi olan esnafımız her zaman desteklenmesi gerekiyor” dedi.