 ‘Esnafımız faizsiz kredi istiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan esnaflarımıza faizli kredinin kesinlikle çözüm olmadığını ifade ederek “Borç borçla kapatılmaz” dedi.

“ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

Başkan Özdoğan: “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan esnafımıza faizli kredi kesinlikle çözüm değildir. Esnafımız faizli kredi isteseydi zaten esnaf ve kefalet kooperatiflerinde kredi kullanabilirler. Bu krediler sadece esnafımızı daha çok zor duruma sokacaktır. Esnafımız rahat bir nefes almalarını isteniyorsa mutlaka faizsiz kredi verilmelidir. Biz elhamdülillah Müslümanız bizim faizle ne işimiz olur. Biz kesinlikle faizli kredi istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından müjde olarak açıklanan faizli kredi esnaflarımız tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımızdan esnafımıza faizsiz kredi müjdesi bekliyoruz”

“ESNAFLARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR”

Yükselen enflasyon oranları en çok esnafları etkilediğini ifade eden Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Ürünlerde yaşanan fiyat artışları vatandaşlarımız kadar esnaflarımızı da etkiliyor. Esnafımız sattığı ürünü yerine koyamıyor. Fiyat artışları nedeniyle esnaflarımız işleri yarıdan yarıya düştü. Can çekişen esnafımız, Devletimizden acil destek bekliyor. Esnafımızın gün geçtikçe giderleri artıyor. Esnafımız, kara kara kış mevsimini bekliyor. Kış mevsimini nasıl geçirecek diye düşünüyor. Esnafımız ekonomimizin bacasız sanayisidir. Esnafımız sahip çıkılması lazım biz esnafımıza acil olarak faizsiz kredi istiyoruz” dedi.