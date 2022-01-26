‘Esnafımız deprem ve pandemide mağdur oldu’

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkan Adayı Güner Zeybel, Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini ifade ederek “İlimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde en çok mağdur olan bizim meslek dalımız oldu” dedi.

“TÜM ESNAFIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK”

Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkan Adayı Güner Zeybel; “Seçimimize sayılı günler kaldı. Ben ve ekibim tüm esnaflarımızı ziyaret ettik ve tüm esnaflarımıza ulaşmaya çalıştık. Tüm esnafımızı çok şükür tanıyoruz. Mesleğimizin içinden gelen birisi olarak sorunları çok iyi biliyoruz. Sorunları çözecek ekibimizde var. Allah nasip eder esnafımız bizlere başkanlığı uygun görürse biz seçimi kazandığımız gün sahada esnafımızla iç içe olacağız. Ve sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız”

“ESNAFIMIZ UNUTULDU”

İlimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde kahveci esnafı unutulduğunu dile getiren Başkan Adayı Güner Zeybel, “2020 yılı Ocak ayında yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi sürecinde kahveci esnafımız mağdur oldu. KOSGEB kredilerinde esnafımız yararlanamadı. Esnafımız bu konuda mağdur oldu. Biz bu durumu dilimiz döndüğünce bu adaletsizliği dile getirdik ama çözüm bulamadık. Biz göreve gelirsek esnafımız dışlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz”.

“BİZ KOLTUKTA OTURMAYACAĞIZ ESNAFIN YANINDA OLACAĞIZ”

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkan Adayı Güner Zeybel; “Başkan olmamız taktirde her gün esnafın içinde olacağız. Başkan koltuğunda esnafı karşılamayacağız. Biz esnafın yanına gideceğiz. Esnafımızın iyi gününde kötü günde her zaman yanında olacağız. Çok iyi bir ekip kurduk yıllardır sektörümüzün içinde olan ve sorunları bilen bir kadro kurduk. Biz yönetim anlayışımızda ben değil biz duygusu hakim olacak.30 Ocak Pazar günü Bektaşlar Düğün Salonunda seçimiz olacak tüm esnaflarımızı oy kullanmaya bekliyoruz” dedi.