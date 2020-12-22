‘Esnafımız bitme noktasına geldi’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, İlçede faaliyet gösteren esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler vererek “Pandemi kısıtlarının esnafı bitirme noktasına getirdiğini ifade ederek pandemi kısıtlamaları geliyorsa esnafa da hibe kredisi de gelmeli dedi.

“2020 YILI ZOR GEÇİYOR”

İki dönemdir Kovancılar Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Başkan Ahmet Özdoğan; “Elazığ’ımızın bilindiği gibi en büyük ilçesi Kovancılardır. İlçemiz konum olarak çok önemli bir yerde olduğu için sürekli olarak gelişmekte olan bir ilçemizdir. Odamıza kayıtlı 1 bine yakın esnafımız var. Bizler göreve geldikten sonra esnaf sayımız artarak devam etti. Biz esnafımız için elinden geleni yapıyoruz. Ama 2020 yılı ilimiz çok zor geçiyor. Ocak ayında Elazığ’ımızda çok büyük deprem oldu. Ben vefat edenlere bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mart sonra başlayan korona virüs salgını bitmek üzere olan esnafımızı komple bitirdi”.

“KREDİLER ERTELENSİN”

Başkan Özdoğan; “50.000 TL’lik krediler deprem için verilen kredilerdi 3-5 içinde esnafların işleri normale döner ve ödemeler yapılır düşünülüyordu. Ancak deprem akabinde gelen pandemi süreci birlikte tüm dengeler bozuldu. Esnafımız hala eski işlerini yapamıyor. Esnaflarımıza verilen kredilerin ödemeleri başladı. Ama esnaflarımızın kredileri ödeme gücü yok şuanda bunun için devletimizden mümkünse esnaf kredileri en az bir yıl ertelenmesi lazım. Ertelenmese esnafımız bu yükün altından kalkamaz. Esnaflarımız kredileri ödeyemediği için sicilleri bozulur”.

“MOBESE KAMERALARI EKSİK”

İlçelerinde mobese kameralarının eksik olduğunu dile getiren Başkan Özdoğan; “İlçemiz ilimizin en büyük ilçesidir. İlçemizde mobese kameraları mevcut ama bu sayı yeterli değil yetkilerimizden ricam eksik olan yerlere mobese kameraları yerleştirilmesidir. Mobese kameraları için görüşmeler yaptık inşallah olumlu netice alacağız”

“HERKES EMLAKÇI OLMUŞ”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Başkan Ahmet Özdoğan; “Vatandaşlarımız ev, arsa ve işletme kiralarken mutlaka resmi olarak emlakçılık yapan kişilerden işlemlerini yapmaları lazım. Bakıyorsunuz bazı vatandaşlar hiçbir belgesi yok işletmesi yok ayaküstü ev ve arsa alıp sattırıyor. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi lazım. Bir ev alırken en küçük yaşanacak sıkıntıda muhatap bulunması için emlakçılarımızdan al sat yapmalıyız. Ayaküstü al sat yapanların hiç güvenliği yoktur buradan vatandaşlarımızı bu konuda bir kez daha uyarmamız istiyorum. Devletimizden ricamız gayrimenkul satışlarında mutlaka bir emlakçının imzası olmasını istemesidir. Yoksa ayaküstü emlakçılık bitmez”dedi.