‘Esnafımız bayram öncesi dükkanı açmak istiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, tam kapanma sürecinde kapalı olan esnaflar bayram öncesi işletmelerini açmak istediklerini ifade ederek esnafımız kapalı ve zor durumda bayram öncesi işletmelerimizi açmak istiyoruz” dedi.

“ESNAFIMIZ NASIL GEÇİM YAPACAK”

Başkan Özdoğan; “Yıl boyunca esnaflarımızın en fazla iş yaptıkları gün Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesidir. Bu dönemler içerisinde satış yapamayan Esnaflarımız nasıl geçim sağlasın, nasıl devletine vergisini ödesin, nasıl ailesini geçindirsin, Banka Kredi taksitlerini kim ödeyecek nasıl ödeyecek. Esnafımız bayram öncesi iş yapacak ama işletmesi kapalı. Bayram sonrası işletmelerimiz açılsa ne olacak iş mi yapabilecek esnaflarımız.”

“İNTERNET SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR”

Pandemi döneminde esnafımızın dükkânı kapalı ama internet satışlarında patlama yaşanıyor diyen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, pandemi kısıtlamaları sanki tek esnafımıza var, ülkemize turist geliyor. Uçaklar tam kapasite çalışıyor. Bankalar çalışıyor. Sanki virüs tek esnafın dükkânında bulaşıyor. İnternetten alış veriş zaten almış başını gidiyor Bayram arifesinde devletimizden beklentimiz maddi açıdan zor durumda olan tuhafiye, giyim, ayakkabıcı, berber, terzi vb. Esnaflarımızı bir nebzede olsa moral motive edecek Bayram öncesinde iki günde olsa kapalı olan iş yerlerinin açılmasıdır. ‘‘Bugün bu haberi Esnaflarımızla birlikte bekliyoruz” dedi.