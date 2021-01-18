‘Esnafımız BAĞ-KUR primlerini ödeyemiyor’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hayrettin Bal, Karakoçan esnaflarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Hayrettin Bal; “BAĞ- KUR primleri 875 TL’den 1050 TL oldu. Yaklaşık 200 TL’ye yakın zam geldi. Esnaf şuan mevcut primi dahi ödeyemiyor. Zaten primler yüksekti.200 TL’ye yakın zam geldi bu durum esnafı çok zor duruma soktu”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ DEVLETİMİZ TARAFINDAN ÖDENSİN”

Bal; “Pandemi sürecinde kapalı olan esnaflarımızın en azından BAĞ-KUR primleri devletimiz tarafından ödensin. Zaten esnafın dükkanı kapalı evine ekmek götüremiyor. Esnafımız bu süreçte BAĞ-KUR primlerini ödeyemediği için hastaneye gidemiyor. Büyüklerimiz bu konuda bir çözüm bulsunlar. Devletimiz kapalı esnafımıza mutlaka esnek davranması lazım” dedi.