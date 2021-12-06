‘Esnafımız, BAĞ-KUR primleri artırılmasını istemiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda BAĞ-KUR primleri de aynı oranda zamlanacak olması esnafı çok mağdur edeceğini ifade ederek 2022 yılında mutlaka BAĞ-KUR primlerinin artırılmaması gerek dedi.

“ESNAFIMIZIN DURUMU İYİ DEĞİL”

Başkan Özdoğan; “Tüm kesimlerin maaşına sürekli olarak zam geliyor veya gelecek ama esnafımızın geliri gittikçe azalıyor. Esnafımızın en önemli giderleri arasında yer alan BAĞ-KUR primleri yeni yılda zamlanacak olması esnafımızı kara kara düşündürüyor. Şuanda en düşük BAĞ-KUR primi 1055 TL esnafımız şuan bu primi ödeyemiyor. Zam gelirse çoğu esnafımız bu primlerinde ödeyemez. Asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda BAĞ-KUR primleri de aynı oranda zamlanacak. Bu zam kesinlikle yapılmaması lazım. Esnafımız iki yıldır pandemi nedeniyle eski işlerini yapamıyor. Esnafımıza destek beklerken birde BAĞ-KUR primlerine zam yapılırsa esnafımız için hüsran olur”

“DÜZENLİ PRİM ÖDEYENLERE DESTEK ARTMALI”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; “Kendi BAĞ-KUR primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı”.

“ESNAFIMIZ İKİ KAT FAZLA ÇALIŞIYOR”

Özdoğan; “Esnafımız hafta sonu bayram tatil ayırt etmeksizin SSK’lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda çalışma bekleyen esnaflarımız için Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ve talebimizdir.” dedi.