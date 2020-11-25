‘Esnafa yeni destek geliyor’ 

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon; ”Covid 19 salgınından etkilenen esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz ücretine hibe desteği yolda” dedi.

Erzincan ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Bedir Limon, TESK nezdinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan görüşmeler sonucu esnafın kira, elektrik, doğalgaz ödemeleri karşılığında hibe desteği verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, küresel markaların dahil olacağı farklı desteklerin de gündemde olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, esnafa yönelik global şirketlerin de dahil olduğu bir destek çalışması yaptıklarını belirterek yakın zamanda bu çalışmayı duyuracaklarını açıkladı. Bakan Pekcan, esnafın kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşılığında hibe desteği verilmesi yönünde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekilleri pandemiyle birlikte esnafın sorunlarının derinleştiğini belirterek, çözüm getirilmesini istediler. Bakan Pekcan, esnafın mağdur olduğunun farkında olduklarını belirterek, esnafa yönelik Bakanlık olarak yeni bir çalışma daha başlattıklarını yakın zamanda bunun duyurusunu yapacaklarını söyledi.

Pekcan, “Kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ‘Bununla ilgili neler yapabiliriz?’ değerlendirmesi yapıyoruz. Kamu kaynakları dışında Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var” dedi.

Esnafın desteklenmesi kapsamında Bakanlık bütçesi ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde TESKOMB üzerinden Halkbank kanalıyla esnafa faizsiz ya da düşük faizli krediler kullandırabildiklerini doğal afetler nedeniyle Adıyaman, Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir’de hibe desteklerinin sağlandığını belirten Pekcan, “Bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda, kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor” dedi.

MARKET RAFLARINDA YÖRESEL ÜRÜNLER ARTACAK

Market raflarında yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla yer alması ve pazara ulaşması için yapılacak kanun değişikliğine ilişkin çalışmanın tamamladığını açıklayan Pekcan, “Perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1’lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planlamaktayız” dedi.

Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplik bilgisinin takibine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülen mevzuat değişiklik çalışmalarının tamamlandığını önümüzdeki dönemde Meclisin gündemine gelmesini beklediklerini söyledi.