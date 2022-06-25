Esnafa ‘İşleriniz nasıl? diye sormaya haya ettim!’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve partililer şıra meydanındaki esnafları ziyaret etti.

Başkan Akın; “ Şıra Meydanında bulunan esnaf kardeşlerimizi ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Elazığ’ın yetiştirdiği bir evladı olarak Esnaf kardeşlerimize “işleriniz nasıl” diye sormaya ilk defa haya ettim. Çünkü Şıra meydanımızın sokakları bomboş. En yoğun olması gereken günde insanlarımızın alım gücü kalmadığı için esnafa uğrayıp bir ihtiyacını alamıyor. Çoğu esnafımız siftah yapamadan dükkanını kapatıyor. Bu insanların bir ailesi ve hayatı var. Bir gencimizin “bu memlekette artık yaşamak istemiyorum, AKP EKMEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALDI” demesi bizleri sarstı. Şükürler olsun ki Esnafımız sorunun kaynağını biliyor, AKP’ye ve AKP’li milletvekillerine büyük bir kızgınlık var. Bizler çözüm konusunda projelerimizi ve düşüncelerimizi aktardık. Saadet Partimize büyük bir güven ve teveccüh görüyorum. İlk seçimde bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz inşallah. Esnafımız, Milletimiz müsterih olsun, 1 yıl içinde bu sorunlar tamamen bitecek, herkesi Manevi ve finansal açıdan rahatlatacağız inşallah kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişte her fırsatta bunu yaptık, yine yapacağız inşallah. Biz bu kardeşlerimizin derdini kendi derdimiz bildik ve çözmekte kararlıyız, kimse bunun önünde duramaz” dedi.