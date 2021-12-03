Esnafa hizmet için önemli birliktelik

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayları Özer Macit ve Hakan Gökhan Erkal seçime tek liste ile girme kararı aldı.

MACİT VE ERKAL TEK LİSTEDEN SEÇİME GİRECEK

Ocak ayında yapılacak olan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanlığına aday olan Özer Macit ve Hakan Gökhan Erkal, yönetimleriyle birlikte basın açıklaması yaparak “Makam ve mevki değil esnaf için birliktelik” diyerek seçime tek liste ile girme kararı aldı.

“ESNAFIMIZ İSTEDİ VE BİRLİKTE YOL YÜRÜME KARARI ALDIK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, kendilerinin yanında yer alan Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal’a teşekkür ederek amacımız esnafımıza hizmet dedi.

Başkan Adayı Özer Macit; “Bugün burada çok önemli bir kararı açıklamak için toplandık. Ocak ayında, Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odamızın seçimleri olacak. Odamız başkanlığı için adaylarımız oldu. Bunlardan biriside güzel insan, kıymetli dost Hakan Gökhan Erkal beyefendiydi. Esnafımız istedi ve bizde birlikte yol yürüme kararı aldık. Hakan Gökhan Erkal sadece esnafı düşündü ve esnafımız için bu kararı almış bulundu. Kendilerine şahsım ve esnaflarımız adına bizleri tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Amaç, kesinlikle ve kesinlikle koltuk değil ve makam değil tek amacımız ve tek gayemiz esnafımızdır. Onun için sloganımızda “Makam ve mevki değil esnaf için birliktelik” söylüyoruz ve bu yola birlikte girme kararı aldık.”

“BU BİRLİKTELİK ESNAF OLUŞUM HAREKETİDİR”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal’da, “Adaylığımızı açıkladığımız günden itibaren esnafımızın sorunlarını dile getirdik. Esnafımızın sorunlarını her platformda anlatmaya çalıştık. Biz, odamızın mevcut yönetimin eksiklerini sürekli olarak dile getirdik.

Bizimle beraber esnafın sorunlarını sıkıntılarını yakından bilen ve sorunların farkında olan değerli Başkan Adayımız Özer Macit Beyde, şehrimizin esnafı için projelerini anlattı.

Bu birliktelik, esnaf oluşum hareketidir. Bizim makam ve koltuk sevdamız yoktur. Bizim tek derdimiz esnafımızdır. Elazığ esnafımıza daha kaliteli hizmet sunmak için seçime birlikte girme kararı almış bulunmaktayız.

Esnafımızın sorunlarını çözmek için Özer Macit Başkanımızla bu yolu yürüme kararı aldık. Bu kararın esnafımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.