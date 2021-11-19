‘Esnafa göstermelik çalışmalar yapılıyor’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Ocak ayında yapılacak odamız seçimleri dolayısıyla mevcut yönetim göz boyama çalışmaları yaptığını ifade ederek esnafımız, “Şimdiye kadar neredeydiniz?” diye soruyor.

“ESNAFIMIZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Esnafımız, iş yapamaz duruma gelmiş ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor her mahallede 5 -6 ulusal market var. Yerel esnafımız onlarla mücadele edemiyor. Devletimiz ulusal marketler yasasını biran önce meclisten çıkarması lazım. Kesinlikle ulusal marketler il dışına çıkması gerekiyor. Devletimiz ulusal marketlerle mücadele ederken mutlaka ildeki oda yönetimi de ulusal marketlerle mücadele etmesi gerekiyor. Seçimden seçime göstermelik açıklamalarla ve yapılan göstermelik faaliyetlerle ulusal marketlerle mücadele edemez”

“YAPTIKLARI FESTİVALİN İLİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ AMA ÇOK AZ YEREL ESNAFA FAYDASI YOK”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Odamız tarafından farklı illerde düzenlenen festivallere paydaş oldu. Bu festivaller ilimizin tanıtımı için önemlidir. Kimse bunu inkar edemez ama bunu esnafın faydasına, esnafımız kalkındı gibi lanse etmek güzel değil. Festivalle çok az sayıda esnafımız gitti. Giden esnaflarımızda ancak stant ücreti ve konaklama ücretlerini çıkarabilmiştir. Ama geriye kalan 2000’den fazla esnafımız ne olacak festivalin onlara ne faydası oldu. Yaparsın festival ama bu festivali tanıtımını abartmayacaksın. Esnaf iş istiyor aş istiyor. Gitsinler bakalım Sanayi’deki, Rüstempaşa’daki, Mustafapaşa’daki esnafa sorsunlar festival için neler söylüyor”.

“TEK SORUNUMUZ ŞEKER Mİ?”

Başkan Adayı Macit; “Odamız tarafından sürekli mesaj atılıyor esnafımıza şeker alımı için ben anlamıyorum esnafın sorunu tek şeker mi? Esnafımızın kalıplaşmış sorunları var. Esnafımızın cebinde para mı var 20-30 torba şeker alsın. Esnafımız, ancak 1-2 torba alıp satabiliyor. Kendileri gibi esnafımızı da zengin görüyorlar. Esnafımız evine ekmek götüremiyor. Bu kadar esnaftan uzak yönetim yoktur. Esnafın sorun ve sıkıntılarını bilmeyen yönetim yoktur”.

“BİZ PROJELERİMİZLE GELİYORUZ”

Esnafın sorunlarını çözmek için projeler hazırladıklarını ifade eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Ekibimizle projelerimizi hazırladık. Kısa bir süre sonra bunu esnafımızla paylaşacağız. Esnafımızı seçimden seçime değil her zaman yanında olacağız. Esnafımız her zaman yanında bir odası olduğunu hatırlayacak. Esnafımıza bol kazançlar diliyor saygılarımı sunuyorum” dedi.