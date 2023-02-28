Esnafa faizsiz kredi!

Kovancılar Esnaf Odası ve İş Bankası Kovancılar Şubesi tarafından protokol imzalandı.

Protokol, Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ve Kovancılar İş Bankası Şube Müdürü Sayın Hayati Ervüz tarafından imzalandı.

Yaptığı çalışmalarla esnafına sürekli destek olan Kovancılar Esnaf Odası, yeni imzaladığı protokolle; Yeni mükelleflere ve İş Bankası ile yeni çalışacak esnaflara faizsiz kredi verilecek. Ayrıca protokolle tüm esnaflara POS cihazlarında önemli indirim sağlanacak.

Kovancılar Esnaf Odası ve İş Bankası Kovancılar Şubesi tarafından imzalanan protokolle, yeni esnaflığa başlayacaklara ve İş Bankası ile yeni çalışacak esnaflara faizsiz 50 bin TL kredi verilecek.

Ayrıca protokolle Kovancılar Esnaf Odasına bağlı tüm esnaflarda; Pos cihazı aidatlarında, pos cihazı yeni alımında ve pos cihazı kullanımı bedelinde önemli indim sağlanacak.

“ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Bu günlerde ülke olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Başkan Özdoğan; “Son yaşanan depremlerde 11 ilimiz çok ağır hasar aldı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle Allah’ım böyle felaketler bir daha göstermesin. Depremler, ülkemizin vaz geçilmezidir. Onun için depremlere karşı daha ciddi adımlar atılmasını gerekmektedir.

Zor dönemler geçiren esnaflarımız, yaşanan depremlerde daha zor günler geçiriyor. Devletimiz esnafımızı kollayacak acil tedbirler alması gerekiyor. Bizlerde esnafımızın yanında olmak için sürekli olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İş Bankası Kovancılar Şubemizle önemli protokol imzaladık. Yapılan protokolle yeni esnaflığa başlayacaklara ve İş Bankası ile yeni çalışacak esnaflarımıza faizsiz 50 bin TL kredi verilecek. Ayrıca pos cihazı aidatlarında, pos cihazı yeni alımında ve pos cihazı kullanımı bedelinde önemli indim sağlandı. Bizlere destek olan Kovancılar İş Bankası Şube Müdürü Sayın Hayati Ervüz’e çok teşekkür etmek istiyorum. Yani yaptığımız protokol esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.