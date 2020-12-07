‘Esnafa BAĞ-KUR ve kira desteği verilmesi lazım’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, İlçede faaliyet gösteren esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler vererek “Pandemi kısıtlarının esnafı bitirme noktasına getirdiğini ifade ederek pandemi kısıtlamaları geliyorsa esnafa da hibe kredisi de gelmeli dedi.

Başkan Özdoğan; “ Pandemi nedeniyle çoğu esnafımız BAĞ-KUR prim borçlarını ödemiyor. Devletimizden isteğimiz pendemi sürecinde esnaftan BAĞ-KUR prim borçlarını almamasıdır. Esnaflarımızdan siftah yapmadan işletmelerini kapatan esnaflarımız var. Ayrıca esnaflarımız dükkan kiralarını da veremiyor. Esnaflarımıza ya hibe kredi verilmesi lazım yada giderlerine yardımcı olunması lazım”

“ELAZIĞ’A DA HİBE KREDİ VERİLMESİ LAZIMDI”

Özdoğan; “Giresun da meydana gelen sel felaketi dolayıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha tüm Giresunlu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu belirtmek istiyorum oradaki vatandaşlarımızda bizim kardeşimiz. Devletimizin oradaki vatandaşlarımıza elini uzatması doğru bir karardır. Ancak şöyle bir durum var. Elazığ büyük deprem yaşadı. Giresun’a gösterilen hassasiyeti Elazığ’ı da gösterilip daha fazla destek olunabilirdi. Depremde işletmesi zarar görmüş esnafımıza kredilerde muafiyet sağlanabilirdi. Herkes bu şehir için elinden gelenini yapmalıdır”.

“BANKALAR ESNAFLARIMIZA ÇOK ZORLUK ÇIKARDI”

Özdoğan; “Deprem sonrası esnafımıza verilen 50.000 TL’lik kredilerin müracaatlarını aldık. Esnaflarımızın faizsiz krediden yararlanmasını sağladık. KOSGEB bünyesinde verilen 100.000 TL’lik kredi içinde esnaflarımızın müracaatlarını aldık. Esnaflarımızın çoğuna kredi verilmesini sağladık. Ama deprem sürecinden sonra esnafımıza verilen kredileri bankalarımız vermek için çok zorluk çıkardı. Bankalar bu kredileri vermemek için elinden geleni yaptı. Biz de ilgili yerlere şikayetlerimizi ilettik ama görüyoruz ki çok bir şey değişmedi”dedi.