Esnaf Sanatkarlar Birliğine sürpriz aday konuşuluyor!

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği seçim tarihi belli oldu.

Ocak ayında başlayıp şubat ayında biten meslek odaları seçimi sonrası gözler Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanlığı seçimlerine çevrildi.

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mehmet Çete’nin adaylığı konuşulurken yeni bir adayında ismi konuşulmaya başlandı.

20 Mayısta yapılması planlanan Esnaf Sanatkarlar Birlik seçimlerinde adaylar arasında Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz’ında ismi geçmeye başladı.

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yaptığı önemli çalışmalarla isminden söz ettiren Turan Kurnaz’ın Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği’ne aday olması seçimin seyrini değiştireceğine kesin görünüyor.