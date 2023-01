‘Esnaf görmezden geliniyor’

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “EYT kararında esnafların mağdur edildiğini ifade ederek “Her zaman olduğu gibi esnafımız yine görmezden geliniyor SGK ve BAĞ-KUR primleri ayrımın kaldırılması ve aynı olması gerekiyor” dedi.

“ESNAFIMIZ ÜVEY AVLAT”

Esnafın yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, “EYT kararında esnafların mağdur edildi. Bir SSK çalışanı 5000 günle emekli olurken BAĞ-KUR esnafı 9000 günle emekli ediliyor. EYT yasasıyla BAĞKUR esnafımızda SSK gibi 5000 günde emekli olabilsin esnafımızın bu mağduriyetinin kaldırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız umarız ki aynı gün ve sayıda emekli şartı ile ilgili düzenlemeyi BAĞKUR esnafımıza da müjdeli haberi vermesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklemekteyiz”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ CEP YAKIYOR”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Son gelen asgari ücret zammı sonrası esnafımızın BAĞ-KUR primleri 3.000 TL’ye yaklaştı. Esnafımız, bu primleri nasıl ödeyecek. BAĞ-KUR primlerini yükselmesinin asgari ücretle artışı ile ne alakası var. Esnafımızın, gelirleri artımı ki primleri bu kadar artıyor. Esnafımız geçmişte primlerini ödeyemiyordu. Bu gelen zamla çok az sayıda primlerini düzgün ödeyen esnafımda primlerini ödeyemeyecek. Devletimiz, kesinlikle BAĞ-KUR primlerinde indirime gitmesi gerekiyor. Esnafımız destek bekliyor. Bizler oda başkanları olarak gerek basında gerek siyasilere bu sorunları iletiyoruz. Ama ses yok. Sektör aramaksızın tüm esnaflarımız bitmek üzere esnafımız can çekişiyor. Esnafımızın sorunlarına kulak tıkamayın.

“ESNAFIMIZ FAİZSİZ KREDİ İSTİYOR”

Başkan Özdoğan, “Esnafımızın acilen can suyu kredisine ihtiyacı var. Bizler, sürekli olarak bu isteğimizi tekrarlıyoruz. Çünkü esnafımızın talebi bu yönde hangi esnafımızı ziyaret ettiğimizde bizlere faizsiz kredi istediklerini söylüyorlar. Ben yetkilerimizden ricam acilen esnafımıza faizsiz kredi verilmesi. Esnafımıza faizsiz kredi verilirse esnafımıza kesinlikle can suyu olacaktır.