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Giriş Tarihi : 05-02-2020 08:06

‘Eski yapıları bir an önce dönüştürmenin gayreti içinde olacağız’

Elazığ Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantılarına ‘deprem’ gündemiyle yapıldı.

‘Eski yapıları bir an önce dönüştürmenin gayreti içinde olacağız’

Depremin ardından şehri çok iyi planlayarak yeni uydu kentler kuracaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar"Yeni mahalleler oluşturarak eski yapı stoklarını bir an önce dönüştürmenin gayreti içinde olacağız"dedi.  

Meclis toplantısını yöneten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Şerifoğulları, devlet millet birlikteliğiyle depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağını aktardı.

 Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme’nin üst kısmında yeni rezerv alanlar oluşturulduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, konteyner kent kurulumuna ilişkin çalışmalar ile devlet destekleri hakkında da bilgiler verdi.

Belediye olarak tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Bundan sonraki süreçte şehri çok iyi planlayarak yeni uydu kentler kurarak, yeni mahalleler oluşturarak eski yapı stoklarını bir an önce dönüştürmenin gayreti içinde olacağız”diye konuştu.

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