Eski telefonlardan koleksiyon yaptı  

Elazığ’da ikinci el telefon alım satım işi ile uğraşan Yakup Bulut, son 20 yılda çıkan telefonları toplayarak iş yeri ve evinde sergilemeye başladı.

Koleksiyonunda yaklaşık 250 cep telefonu bulunan Bulut, ürünleri satın almak isteyenleri eli boş gönderiyor.

Cep telefonu alım satım işi ile uğraşan Yakup Bulut, 20 yıldır çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonlarını toplayarak oluşturduğu koleksiyonunu dükkanında sergiliyor. 20 yılda yaklaşık 250 cep telefonu toplayan Bulut, almak isteyen müşterilerine de olumsuz cevap veriyor. Yıllar öncesinde kullanılan cep telefonlarına karşı büyük bir ilgisinin olduğunu ifade eden Yakup Bulut, “Yaklaşık 20 yıl önce kullanılan cep telefonlarını biriktiriyorum. Büyük bir sevgim var. Bu telefonları satmak için toplamadım. Dükkanımda görsel amaçlı kullanıyorum. Satmayı da düşünmüyorum. İnsanlar iş yerime geldiği zaman mutlaka bu telefonları soruyor ve mutlu oluyorlar. Almak isteyen müşteriler de oluyor ama kesinlikle satmıyorum. Şuan dükkanımda 150 cep telefonum var. 100 civarı ise evimde muhafaza ediyorum. Birçok telefonum çalışıyor. Koleksiyonumu büyütmek için telefonları almaya devam ediyorum” dedi.