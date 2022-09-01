Eski muhtar traktör kazasında öldü   

Malatya’nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Gökçeören mevkiinde meydana geldi. Eski muhtar Mustafa Kaya’nın (63) kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü Kaya, traktörün altında kalarak vefat etti.

Adli Tıp Kurumu’na götürülüp otopsi yapılan Kaya, Gökçeören kırsal mahalle mezarlığında defnedildi.