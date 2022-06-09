Eski köye yeni adet!

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av.Erhun Karakuş, “Zafranda ki 689 konutun kura çekimine bodrum katların dahil edilmesi kura sahiplerine yapılan açık bir haksızlıktır” dedi.

Başkan Karakuş; “İlimizin yaşamış olduğu deprem olayından sonra evlerini kaybeden, ağır hasarlı olan veya kentsel dönüşüm alanında kalan depremzede vatandaşlarımız için bakanlıkça yirmi binin üzerinde muhtelif yerlerde konutlar yaptırılmış ve yaklaşık son bir yıldır bitmekte olan konutların kuraları çekilerek depremzede vatandaşlarımıza daireleri teslim edilmiş veya teslimatları devam etmektedir.

Özellikle AFAD tarafından kuraları çekilen taşınmazlara ve kura listelerine baktığımızda Zafran Mahallemizde bulunan 689 adet konutun kurası çekilene kadar, daha evvel kuraları çekilen bölgelerde kura listelerine bodrum-1 ve bodrum-2 daireler dahil edilmemişken Zafranda ki 689 konutun kura çekimine bodrum katların dahil edilmesi kura sahiplerine yapılan açık bir haksızlıktır. Depremden dolayı evleri yıkılan ve yaklaşık üç yıla yakın süredir bir umutla yeni evlerine taşınmayı bekleyen insanlara, önceki kuralarda uygulanmayan bodrum katların dahil edilerek reva görülmesi haksızlıktır, eşitsizliktir, hukuka da vicdana da aykırıdır. Konut ihtiyacının bu güne nispeten çok daha fazla olduğu, insanların konteynerlerde yaşamını sürdürmeye çalıştığı dönemlerde dahi ilk çekilen kuralarda mümkün mertebe bodrum katların dahil edilmediği konut kuralarına, aciliyetin neredeyse son bulmaya yakın olduğu bu dönemlerde bodrum katların dahil edilmesi uygulamasına derhal son verilerek, bodrum kat çıkan vatandaşlarımıza rezerv alanda ki diğer yerlerden konutlar verilmesi gerekmektedir.

Buradan ilimiz valisi sayın Ömer TORAMAN beye, milletvekillerimize, Ak Parti İl Başkanına ve AFAD İl Müdürümüze açık çağrıda bulunarak göreve davet ediyorum! Bu vatandaşlarımızın mağduriyetleri derhal giderilmelidir, aksi durumda bu haksızlığın vebaline ortak olacağınızı belirtmek isterim. Vatandaşlarımızca tarafımıza iletilen ve haksız, hukuksuz bir uygulama sonucunda ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilmesi için gerek siyasi gerekse de bodrum kat kuralarının iptal edilmesi yönünde verilecek olan hukuki mücadelede, hiçbir karşılık beklemeksizin haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmek isterim”.