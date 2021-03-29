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  • Eski hastanenin trafosuna girip akıma kapılan şahıs öldü  
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Giriş Tarihi : 29-03-2021 14:01   Güncelleme : 29-03-2021 14:01

Eski hastanenin trafosuna girip akıma kapılan şahıs öldü  

Elazığ’da eski devlet hastanesinin trafo merkezine giren şahıs,  elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.  

Eski hastanenin trafosuna girip akıma kapılan şahıs öldü  

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen tadilat aşamasında olan eski devlet hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  hastane genelinde  elektriğin olmadığını fark eden güvenlik personeli, trafo merkezine gitti. Trafo odalarına bakan personeller,  birinin yerde  hareketsiz yattığını gördü. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın elektrik  akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın  Cihan K. (33) olduğu, yanında kesici aletler bulunduğu belirlendi.Polisin  ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni,  otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

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