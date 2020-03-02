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Malatya
Giriş Tarihi : 02-03-2020 23:05

Eski eşi tarafından evinde ölü bulundu  

Doğalgaz borusuna iple asılı halde bulundu.

Eski eşi tarafından evinde ölü bulundu  

Malatya'da bir kişi ayrıldığı eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.  

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen ve il dışında bulunduğu zannedilen E.B.'nin Keşif Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın son katındaki evinde ışıkları gören ayrıldığı eşi  kontrol etmek amacıyla eve girdiğinde E.B.'yi doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu.112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlatılırken, E.B.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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