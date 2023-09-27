Eski Belediye Başkanına ait ahır yandı

Elazığ’da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait ahırda yangın çıktı.

Elazığ’da eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait ahırda yangın çıktı.Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Yazıkonak Belde Belediyesi Başkanı Nurettin Aydın’a ait olduğu öğrenilen ahırda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.