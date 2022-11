Eşinden dayak yiyip üzerine kaynar su dökülen kadından feryat

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Ezgi Y., eşi tarafından defalarca darp edildikten sonra üzerine kaynar su döküldü.

Defalarca şiddete maruz kaldığını söyleyen kadın, "Eşimin ceza almasını istiyorum, bu yaptıklarının yanına kalmasını istemiyorum. Beni canice, diri diri yakmaya çalıştı. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Elazığ’da yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Ezgi Y., 6 yıl önce M.Y. ile evlendi. İlk zamanlarda tartışmaların yaşandığı evlilikte bir süre sonra şiddet de yaşanmaya başlandı. Eşinden şiddet görmeye başlayan Ezgi Y., aile evine giderek eşine boşanma davası açtı. Yakın çevresinin ricası üzerine çift bir süre sonra yeniden barıştı. Evlilikte tartışmalar devam ederken Ezgi Y., önceki gün eşini işe göndermek için uyandırmak istedi. Kahvaltıda yaşanan tartışmanın ardından M.Y., yanında bulunan çayın kaynar suyunu eşinin üzerine döktü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadının bacağında 2’nci derece yanık olduğu tespit edildi.

"ÖLÜMÜ BEKLİYORDUM, HER ŞEYİ YAPIYORDU"

Hastanede yapılan tedavisinin ardından talihsiz kadın evine döndü. Şiddet mağduru Ezgi Y., "Birkaç defa ailemin evine, kolumu kırması, sopalarla dayak yemem gibi olaylardan dolayı geldim. Sürekli küfürler ve dayaklara maruz kaldım. Birkaç defa yediğim dayaklardan dolayı bayıldım gözümü açtığım zaman başımda beklediğini görüyordum. Ölümü bekliyordum çünkü her şey yapıyordu. Onun ceza almasını istiyorum bu yaptıklarının yanına kalmasını istemiyorum. Beni canice diri diri yakmaya çalıştı. Ölmek istemiyorum" diye konuştu.

"ONUN CEZA ALMASINI İSTİYORUM, BU YAPTIKLARININ YANINA KALMASINI İSTEMİYORUM"

6 yıldır evli olduğunu belirten Ezgi Y., “Evliliğimin başından itibaren şiddetle karşı karşıyayım. En son zaten beni kaynar çayla yaktı. Sabah saat 06.30 sıralarıydı işe gidecekti kalktım kahvaltı hazırladım ve kahvaltıya çağırdım, geldi tartışma konusu açtı. Bana evden gideceksin dedi ben de 2 çocuğu alıp nereye gideyim sen bizi istemiyorsan sen gelme eve dedim. Bana 'Sen beni nasıl evden kovmaya kalkarsın' diyerek kaynar çayı üzerime fırlatmasıyla ayağım yandı. Doktorlar 2’nci derece yanık olduğunu söyledi. Yanıktan dolayı doktorlar 6 aylık bir sürecin olduğunu belirtti. 1 ay boyunca sürekli pansuman yapılacak onun sonunda eğer iyileşme gözükmezse farklı bir tedavi olacak. Ben eşimden şikayetçi oldum ama gereği yapılmadı. Ben şikayetçiyim. Onun ceza almasını istiyorum bu yaptıklarının yanına kalmasını istemiyorum. Beni canice diri diri yakmaya çalıştı. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. Buradan benim sesimi duyarak şikayetçi olmamı dikkate alsınlar. Bu adam elini kolunu sallayarak gezdiği sürece ben rahat değilim. Yarın bir gün gelip arkamdan gelerek farklı bir şey yapmayacağı ne malum. Benim 2 tane çocuğum var ben onları düşünmek zorundayım. Zaten benim çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Adam benim nereye gideceğimi ne yapacağımı bilir yarın bir gün benim canımı almayacağı ne malum. Korkuyorum gereğinin yapılmasını istiyorum. Kendisinden boşanmak istiyorum ama kendisi boşanmamak için elinden geleni yapıyor. Sebepler üreterek iftiralar atıyor. Boşanmak istiyorum gücümün yettiği yere kadar gidiyorum ama olmuyor. Kaç defa dava açtım davadan dönüldü. Ben adamdan kurtulmak istiyorum" şeklinde konuştu.