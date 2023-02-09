Eşi ve çocuğu kurtuldu fakat o kurtulamadı

Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öner Ünal, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman’da bir bankada çalışan 42 yaşındaki Öner Ünal, yıkılan evinin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Ünal için memleketi Elazığ’da öğlen namazı sonrası İmam’ı Azam Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Eşi ve çocuğu enkazın altından sağ kurtulan Ünal, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ile Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kamu kurum müdürleri, ailesi ve yakınları katıldı.