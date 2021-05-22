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Giriş Tarihi : 22-05-2021 14:06   Güncelleme : 22-05-2021 14:06

Eşek çocuğun kafasını ısırdı 

Çocuk ciddi şekilde yaralandı.

Eşek çocuğun kafasını ısırdı 

Elazığ'da bir mezrada eşeğin kafasını ısırdığı 8 yaşındaki  çocuk hastanede tedavi altına alındı.  Olay, Maden ilçesi Osmançayır mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.B,  mezrada oynarken, sevmeye çalıştığı bir eşek tarafından kafasından ısırıldı. Eşeğin ısırması sonucu  ciddi derecede yaralanan çocuk, yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan çocuk, yapılan başarı operasyonla hayati tehlikeyi atlattı.

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