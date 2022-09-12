ES Elazığspor’un bileği bükülmüyor   

ES Elazığspor, geçtiğimiz sezon yakaladığı yenilmeme alışkanlığını bu yıla taşımayı da başardı ve toplamda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’a 1 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan Entegre Solar Elazığspor, geçen sezon kümede tutan 10 maçlık yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Son olarak yine geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup’un 24. haftasında Çatalcaspor’a deplasmanda yenilen bordo-beyazlılar, o tarihten sonra yenilgi yüzü görmedi. Geçtiğimiz sezon yakaladığı 10 maçlık seri sonrası lige tutunan Gakgoşlar, bu sezon da evinde 1954 Kelkit Belediyespor’la golsüz berabere kalarak, Yomraspor’u deplasmanda 1-0 yendi.

Bordo-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftası’nda evinde Amasyaspor FK ile karşı karşıya gelecek.