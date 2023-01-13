Es Elazığspor’dan Turan Kurnaz’a teşekkür!

ES Elazığspor Kulübü sosyal medya hesaplarından, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Turan Kurnaz’a teşekkür etti.

ES Elazığspor’da yaklaşık bir yıldır süren transfer yasağı, yoğun girişimler sonucu kaldırıldı. Transfer Yasağının kaldırılmasının ardından ES Elazığspor Kulübü sosyal medya hesaplarından, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Turan Kurnaz’a teşekkür etti.

Paylaşımda; TEŞEKKÜRLER TURAN KURNAZ!

Kombine bilet satışlarında desteklerini esirgemeyen Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Turan Kurnaz’a teşekkür ederiz. İfadeleri yer aldı.

ELAZIĞSPOR İLİMİZİN MARKASI

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Turan Kurnaz, Elazığspor’da transfer yasağının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek “Elazığsporumuz, ilimizin en önemli markası herkes destek olması gerekiyor. Bizlerde Esnaf Sanatkarlar Birliği olarak takımıza destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah Elazığsporumuz bir üst lige çıkacak bu yıl. Ben Elazığspor yöneticilerine, teknik heyete ve futbolculara başarılar diliyorum” dedi.