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Giriş Tarihi : 19-09-2022 14:26

ES Elazığspor’dan müthiş başlangıç  

TFF 3. Lig 1. Grupta 3. maçına çıkan ES Elazığspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

ES Elazığspor’dan müthiş başlangıç  

TFF 3. Lig 1. Grupta 3. hafta maçları geride kaldı. Sezona evinde oynadığı ve golsüz berabere kaldığı 1954 Kelkit Belediyespor maçıyla merhaba diyen Entegre Solar Elazığspor, Yomraspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle döndü ve son olarak Amasyaspor’u evinde 1-0 yendi. 3 maçta attığı 2 golle ve aldığı galibiyetle 7 puan toplamayı başaran bordo-beyazlı ekip, haftayı averaj farkıyla 4. olarak tamamladı. Yine bordo-beyazlıların dikkat çeken bir başka istatistiği de geride kalan 3 lig maçında kalesini gole kapatması oldu. 

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