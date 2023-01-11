Es Elazığspor’dan Demirci’ye teşekkür!

Transfer yasağının kaldırılmasının ardından ES Elazığspor Kulübü sosyal medya hesaplarından, ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel DEMİRCİ’ye teşekkür etti…

TFF 3. Lig’de mücadele eden Bordo Beyazlı temsilcimiz ES Elazığspor’da yaklaşık bir yıldır süren transfer yasağı, yoğun girişimler sonucu kaldırıldı. Transfer Yasağının kaldırılmasının ardından ES Elazığspor Kulübü sosyal medya hesaplarından, ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ’ye teşekkür etti. ES Elazığspor sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “Teşekkürler Veysel Demirci! Transfer yasağının kaldırılmasında desteklerini esirgemeyen değerli İş İnsanı Sayın Veysel Demirci’ye teşekkür ederiz.” İfâdeleri yer aldı.

VEYSEL DEMİRCİ: “ŞEHRİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM!”

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ ise transfer yasağının kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Veysel DEMİRCİ mutluluğu şu ifâdeler ile dile getirdi; “Elazığspor’umuzun transfer yasağının kaldırılmasında desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimize, Valimize, Belediye Başkanımıza, Elazığspor Kulüp Başkanı ve Yöneticilerine, İş insanlarına ve emeği geçen tüm herkese şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”