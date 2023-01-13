Transfer tahtasını açan ve kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan ES Elazığspor’da yüzler gülüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ikinci yarı öncesi transfer tahtasını açan ve kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan ES Elazığspor’da yüzler gülüyor. Başkan Serkan Çayır, Basın Sözcüsü F. Ahmet Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım gündeme ilişkin konular hakkında basın toplantısı düzenledi.

Transfer yasağının kalktığını belirten ES Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 3 transferimiz oldu, 4 isim daha almak istiyoruz. Takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamızın direktiflerine göre transferlerimiz ve ayrılıklarımız olacak. Göreve geldiğimizde 65-70 dosyadan bahsediyorduk, bu sayıyı 7’ye kadar düşürdük. Haziran ayında 2 futbolcu dosyamız olacak, onları da ayarladık bir problem oluşmayacak. 2024’e kadar transfere engel bir durum söz konusu olmayacak. Güncel kur olarak 12-13 milyon TL civarı bir borcumuz kaldı. Kur düşerse bu borç miktarı da düşecek. Biz işimizi yönetim kurulu olarak dürüst yapıyoruz” dedi.

Basın Sözcüsü F. Ahmet Yılmaz da, “Biz bu işe baş koyduğumuzda tahtayı kalıcı olarak kaldırmak gibi bir düşüncemiz vardı. Yüzde 90 tahtayla ilgili problemimizi tarihe karıştırdık. Kombine bilet kampanyamızdan çok güzel geri dönüşlerimiz oldu. İmkanı olan tüm iş adamlarımızı, Elazığspor sevdalılarını kombine bilet almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Doğru adımlar attıklarına vurgu yapan Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım ise, “Şu ana kadar 3 tane iyi transfer yaptık. Transfer komitemizi oluşturduktan sonra hemen çalışmalarımıza başladık. Transferlerimiz devam edecek. 2 forvet, 1 kanat almak istiyoruz. Bir daha transfer tahtası gibi bir problemimiz olmayacak. Biz asıl yapılanmamızı haziran ayı için düşünüyoruz ve şampiyonluğa bir takım yapacağız. Ömer Faruk’un dönmesini istiyoruz. 9 gol atmış bir forveti kaybetmek istemeyiz. Gelirse kampa katılmadığı için bir cezai yaptırımımız olacak” ifadelerini kullandı.